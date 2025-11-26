ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران لە عێراق زیادی کردووە

پێش 3 کاتژمێر

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری ڕایگەیاند، لە مانگی تشرینی یەکەم، 34 هەزار و 617 پرۆسەی هاوسەرگیری تۆمارکراوە و حەوت هەزار و 470 حاڵەتی جیابوونەوەی هاوسەرانیش لە دادگاکانی عێراق تۆمارکراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری ئاماری پرۆسەی هاوسەرگیریی و جیابوونەوەی هاوسەرانی بۆ مانگی ڕابردوو بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، 34 هەزار و 617 پرۆسەی هاوسەرگیریی لەدادگاکانی عێراق جگە لە هەرێمی کوردستان تۆمارکراوە، ئاماژەی بەوەشداوە، پارێزگای بەغدا لە پێشەنگی پارێزگاکانی دیکەی عێراقە لە ڕووی ئەنجامدانی پرۆسەی هاسەرگیری.

لە راگەیاندراوەکەی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریدا هاتووە، لە بەری کەرخی بەغدا سێ هەزار و 809 پرۆسەی هاوسەرگیری تۆمارکراوە، لە بەری رەسافە پێنج هەزار و 139 پرۆسەی هاوسەرگیری تۆمار کراوە. هەروەها دوو هەزار و 700 حاڵەتی جیابوونەوەش لەو پارێزگایە تۆمار کراوە.

بەگوێرەی ئامارەکەی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری کەمترین ڕێژەی پرۆسەی هاوسەرگیریی لە پارێزگای موسەننا بووە کە 842 پرۆسەی هاوسەرگیری بووە.

هەر لە ئاماراکەی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریدا هاتووە، کۆی گشتی حاڵەتەکانی جیابوونەوەی هاوسەران، حەوت هەزار و 470 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمار کراوە، کە بەغدا زۆرترین حاڵەتی جیابوونەوەی تێیدا تۆمار کراوە، لە پارێزگای موسەنناش کەمترین حاڵەتی جیابوونەوە تۆمار کراوە کە بریتیی بووە لە 342 حاڵەت.