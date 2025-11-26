ئومێد ئەحمەد بۆ کوردستان24: بەهۆی هێرشەکەی سەر کۆرمۆر 80%ـی کارەبا کەم دەکات

پێش 59 خولەک

گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: بەهۆی هێرشەکەی سەر کۆرمۆر و ڕاگرتنی بەرهەمهێنانی گاز، وزەیەکی زۆری بەرهەمهێنراوی کارەبامان نامێنێت، ئەو وزە کەمەشی کە دەمێنێتەوە بە یەکسانی دابەشی سەە شارەکان و شوێنە گرنگەکانی دەکەین.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، ئومێد ئەحمەد، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بەهۆی هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، نزیکەی 80%ـی وزەی بەرهەمهێنراوی کارەبا کەم دەکات.

گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، ئەو بڕە کەمەی کارەبا کە دەمێنێتەوە، بە یەکسانی دابەشی سەر شارەکان، پرۆژەکانی ئاو، نەخۆشخانە و شوێنگە گرنگەکانی دەکەین.

هاوکات گوتیشی: لەو دۆخەی ئێستا کە بەرهەمهێنانی گاز ڕاگیراوە لە کێڵگەی کۆرمۆر، وزەی کارەبای زیاترمان بۆ هاوبەشان پێ دابین ناکرێت تا ئەو کاتەی بەرهەمهێنانی گاز ئاسایی دەبێتەوە.