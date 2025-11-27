بەهۆی هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر 1200 مێگاوات کارەبای عێراق کەمبووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق بۆ کوردستان24: بەهۆی هێرشە درۆنییەکانی سەر کێڵگەی کۆرمۆر بڕی 1200 مێگاوات کارەبای عێراق کەمبووەتەوە.

ئەحمەد موسا، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، پێشووتر بەپێی رێککەوتنێک عێراق بڕی 1200 مێگاوات کارەبای لە هەرێمی کوردستان دەکڕی بۆ پڕکردنەوەی کەمی کارەبای لە عیراق، بەڵام بەهۆی هێرشە درۆنییەکانی شەوی ڕابردووی سەر گێلگەی کۆرمۆر، هەناردەکردنی ئەو 1200 مێگاوات کارەبایە بۆ عێراق ڕاگیراوە.

ئەحمەد موسا گوتیشی: ڕاگرتنی ئەو 1200 مێگاوات کارەبایە کاریگەریی لەسەر کەمبوونەوەی پێدانی کارەبا نیشتمانی لە پارێزگاکانی عێراق هەبووە.

لەلایەکی دیکەوە هەر ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمپانیای دانە غاز لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، بە مووشەک هێرش کراوەتە سەر یەکێک لە کۆگاکانی هەڵگرتنی شلەمەنی لە دامەزراوەی کۆرمۆر لە هەرێمی کوردستان.

ئاماژەی بەوەشدا، لە ئەنجامی هێرشەکەدا هیچ کارمەندێکیان بریندار نەبووە، بۆ کوژاندنەوەی ئاگرەکە و هەڵسەنگاندنی دۆخەکە، بەرهەمهێنان ڕاگیراوە، بەردەوامیشین لە هەماهەنگیکردن لەگەڵ دەسەڵاتە ناوخۆییەکان و بۆ ئەوەی لەکاتی خۆیدا بەرهەم بە بازاڕ بکەین.

کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو هێرش کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەکە و هەناردەی غاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.