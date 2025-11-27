فەرەنسا هێرشەکەی سەر کۆرمۆر سەرکۆنە دەکات
سیاسی

دانیشتوویەکی گوندی کۆرمۆر: وەک ئەوە وایە هێرش کرابێتە سەر ماڵی من

کوردستان هێرشکردنە سەر کێڵگە غازی کۆرمۆر

هاووڵاتییەکی دانیشتووی گوندی کۆرمۆر، بە پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: ئەم هێرشە زیانی بە هەموو کوردستان گەیاندووە، چونکە کارەبای خەڵکی بڕیووە.

ئەم هاووڵاتییە، گوتیشی: دوێنێ شەو لە دەنگی دوو گرمەی زۆر گەورە ڕاچڵەکین، دەرگا و پەنجەرەی ماڵەکانمان لەرزینەوە، کە هاتینە دەرەوە تەماشامان کرد ئاگر لە کێڵگەی غازەکە بەرز دەبێتەوە و یەکسەر کارەبای سەرجەم گوندەکانی دەوروبەر کە ژمارەیان 13 گوندە، پچڕا.

هاووڵاتییەکەی گوندی کۆرمۆر، بکەرانی ئەم هێرشەی بە دەستێکی ناحەز ناوبرد و گوتی: وەک ئەوە وایە هێرشیان کردبێتە سەر ماڵەکەی خۆم، چونکە ئەو کێڵگەیە کارەبای سەرجەم هاووڵاتییانی کوردستان دابین دەکات. جگە لەوەش ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتووانی گوندەکانی ئەم ناوە لەو کێڵگەیە کار دەکەن و سەرچاوەی داهاتیانە.

هاووڵاتییەکە، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: هیوادارم هەرچی زووترە کێڵگەکە بکەوێتەوە کار و دۆخی کارەبا چاک ببێتەوە. 

 
