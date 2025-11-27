وەزیری پلاندانان: ژمارەی دانیشتووانی هەرێم بۆ زیاتر لە 6 ملیۆن کەس بەرز بووەتەوە

پێش 33 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، دکتۆر دارا ڕەشید، وەزیری پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا وردەکاریی ئەنجامەکانی سەرژمێریی گشتیی خستەڕوو و ڕایگەیاند، ڕێژەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان بەراورد بە ڕابردوو بەرزبووەتەوە.

دکتۆر دارا ڕەشید ئاشکرای کرد، لە کۆی گشتیی دانیشتووانی عێراق کە 46 ملیۆن و 118 هەزار کەسن، ژمارەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە 6 ملیۆن و 519 هەزار و 129 هاووڵاتی.

وەزیری پلاندانان ڕوونیکردەوە: "بەپێی ئەم ئامارانە، ڕێژەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان دەکاتە زیاتر لە 14.6%ی کۆی عێراق، کە ئەمەش بەرزبوونەوەیە بەراورد بەو 12.7%ـەی کە پێشتر وەک پشکی هەرێم دیاری دەکرا."

سەبارەت بە پرۆسەکە، وەزیری پلاندانان گوتی: "ساڵی ڕابردوو 2024، دوای 38 ساڵ لە دواین سەرژمێریی گشتیی 1987 و دواین سەرژمێریی ساڵی 1997 کە بەبێ هەرێم کرا و ئامانج لێی سیاسی بوو دژی گەلی کورد، توانیمان بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ پرۆسەیەکی سەرکەوتوو و دوور لە دەستوەردانی سیاسی ئەنجام بدەین."

ئاماژەی بەوەشکرد، پرۆسەکە لە ماوەیەکی کەم و بە کەمترین بودجە بەڕێوەچوو، کە تێیدا میدیاکان ڕۆڵێکی باش و کاریگەریان هەبوو لە هۆشیارکردنەوە و گەیاندنی ڕێنماییەکان بە هاووڵاتییان.