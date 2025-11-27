پارتی چاکسازی تورکمان سەرکۆنەی هێرشەکەی کێڵگەی کۆرمۆر دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیاندراوێکدا عبدالقادر بازرگان، پارتی چاکسازی تورکمان ڕایگەیاند، بە توندی هێرشی تیرۆرستی بۆ سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، ئیدانە و شەرمەزار دەکەین، لێدان لە پێگەی ئابوری و کەرتی وزە و گەشەسەندنی هەرێمی کوردستان، ئاماژەیەکی روونە بۆ ئەو ئەقڵیەتیەی کە بەرنامە و هەوڵیان نەمانی قەوارەی دەستوری هەرێمی کوردستانە و دژی پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستانن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ سەرچاوەی ئەو هێرشانە لە هەرکوێیەک بێت پێشێلكردنێكی ئاشكرای بنه‌ماكانی پاراستنی ئاسایشی ناوخۆیی و سه‌قامگیرییه‌ له‌ ناوخۆی وڵاتدا، بۆیە‌ لەسەر حكوومه‌تی عێراق پێویستە هەرچی زووە بکەرانی ئەو هێرشە بدۆزێتەوە و سنوورێك بۆ ئەو هێرشانە دابنێت و کۆتاییان پێ بهێنێت، چونکە لە دواجاردا زیان بە ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستان دەدات و ژێرخانی ئابووری و سامانی سروشتی دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە و کۆمپانیا ناوخۆ و بیانیەکان هەڵوێست و کاردانەوەیان دەبێت و لە ئەنجامیشدا هەموو لایەک زەرەرمەند دەبن.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025یش، بە درۆن هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.







