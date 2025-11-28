وەزارەتی کارەبا: هەوڵەکانمان چڕ کردووەتەوە تا بە زووترین کات دۆخی کارەبا ئاسایی ببێتەوە
وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان، سوپاسی خۆڕاگریی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان دەکات و دەڵێت: هەموو لایەک دڵنیا دەکەینەوە، کە هەوڵەکانمان چڕ کردووەتەوە بۆ ئەوەی ئاستی بەرهەمهێنان ئاسایی ببێتەوە و بە زووترین کاتیش کارەبا بگەڕێتەوە نێو سەرجەم ماڵ، فرۆشتگا و کارگەکان.
هەینی، 28ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ویڕای سوپاسکردنی هاووڵاتییانی هەرێم لە بەرانبەر ئارامی و خۆڕاگرییان لەم کاتە سەختەدا، ڕایگەیاند: ئەمە هێرشێکی تیرۆریستی بوو دژی هاووڵاتییانی هەرێمەکە ئەنجام درا.
هاوکات وەزارەتەکە هەموو لایەک دڵنیا دەکاتەوە، کە شانبەشانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان، هێزە ئەمنییەکان و دانا غاز هەوڵەکانیان چڕکردووتەوە بۆ ئەوەی ئاستی بەرهەمهێنان ئاسایی ببێتەوە و بە زووترین کاتیش کارەبا بگەڕێتەوە نێو سەرجەم ماڵ، فرۆشتگا و کارگەکان.
جەختی لەوەش کردەوە، ئامانجمان سەلامەتی و ئاسوودەیی هاووڵاتییانی خۆمانە. دەشڵێت: لە حاڵەتی هەبوونی هەر پێشهاتێکی نوێ، بە زووترین کات هاووڵاتییان ئاگادار دەکەینەوە.
درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بۆردومان کرا، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەکە و هەناردەی غاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.
هەروەها بەرەبەیانی پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دابوو، بە مووشەک هێرش کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، بەهۆیەوە تەواویی هەناردەی غاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.