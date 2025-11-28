ئومێد ئەحمەد: لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوو کێشەی کارەبا چارەسەر دەبێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری کۆنترۆڵی کارەبای هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، بە هۆی هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، نزیکەی سێ هەزار مێگاوات بەرهەمی کارەبا کەمیکردووە، لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و لایەنە پەیوەندارەکان لە هەوڵداین بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا، لە 24 کاتژمێری داهاتوودا کارەبا دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی.

ئومێد ئەحمەد، بەڕێوەبەری کۆنتڕۆڵی کارەبای هەرێمی کوردستان، لە میانەی بەشداریکردنی لە "باسی ڕۆژ"ی کوردستان24، بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری، ڕۆژانە زیاتر لە 530 ملیۆن پێ سێجا غازمان لەو کێڵگەیە وەردەگرت، بۆیە ئەو هێرشە کاریگەری گەورەی هەبوو لەسەر بڕی بەرهەمهێنانی کارەبا، بەڵام هاووڵاتییان دڵنیادەکەینەوە کە لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوودا کارەبا دەگەڕێتەوە دۆخی پێش ڕووداوەکە.

لە بارەی کارپێکردنی مۆلیدەکانەوە گوتی، ئەو مۆلیدانەی گرێبەستیان لەگەڵ تیمی پرۆژەی ڕووناکی ماوە کارکرنیان بە شێوەیەکی ئاسایی بەردەوامە، ئەوانەشی گرێبەستیان کۆتایی هاتووە تاوەکو ئێستا لە بارەی دەست بەکارکردنیانەوە بڕیارمان نەداوە، هاوکات لەگەڵ تیمی پرۆژەی ڕووناکی گفتوگۆ دەکەین لە ئەگەر درێژە کێشانی دۆخەکە و دواکەوتنی گەڕانەوی غاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا، میکانیزمێکی گونجاو دادەنێین بۆ کار پێکردنی مۆلیدەکان.

سەبارەت بە زیانەکانی هێرشەکە، ئومێد ئەحمەد، ئاماژەی بەوەدا، لیژنەیەکی هاوبەشی وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتیەکان و لایەنە پەیوەندارەکان، سەردانی مەیدانی کێڵگەی کۆرمۆریان کردووە، بە گوێرەی خەمڵاندنەکان، زیانەکان لە نێوان 20 تاوەکو 25 ملیۆن دۆلارە.

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، هێرشکرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە، بەڵام کۆمپانیای دانەغازی ئیماراتی لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، کێڵگەکە بە "مووشەک" کراوەتە ئامانج.

بە پێی هەردوو ڕاگەیەنراوەکەش، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.