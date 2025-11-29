نیویۆرک تایمز: ترەمپ و مادورۆ گفتوگۆیان کردووە و باس لە کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆ دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ڕۆژنامەی (نیویۆرک تایمز) بە پشتبەستن بە چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار ئاشکرای کرد، هەفتەی ڕابردوو دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ نیکۆلاس مادورۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا ئەنجامداوە. سەرەڕای پەرەسەندنی فشارە سەربازییەکانی واشنتن، لە پەیوەندییەکەدا باسیان لە ئەگەری کۆبوونەوەیەک لە نێوان هەردوو سەرکردە لە ناوخۆی ئەمەریکا کردووە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، کە سەرچاوەکان بەهۆی نەبوونی مۆڵەتی لێدوان نەیانویستووە ناویان ئاشکرا بکرێت، مارکۆ ڕوبیو، وەزیری دەرەوەی ئەمەریکاش بەشداری گفتوگۆکە بووە. تا ئێستا هیچ پلانێکی کۆنکرێتی بۆ دیدارەکە دانەنراوە، بەڵام ئەم هەنگاوە ئاماژەیە بۆ شێوازە ناسراوەکەی ترەمپ: "دانوستان لە لایەک و هەڕەشەی هێز لە لایەکی دیکە".

ئەم گفتوگۆیە ڕێک پێش ئەوە ئەنجامدراوە، وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا ناوی مادورۆ وەک سەرۆکی "ڕێکخراوی تیرۆریستی بیانی" (ناسراو بە کارتێل دی لۆس سۆلێس) تۆمار بکات.

هاوکات واشنتن بەردەوامە لە بەهێزکردنی پێگەی سەربازیی خۆی لە دەریای کاریبی بە بیانووی دژایەتیکردنی ماددە هۆشبەرەکان. جووڵە سەربازییەکان کە بریتین لە؛ جێگیرکردنی کەشتییەکی فڕۆکەهەڵگر لە نزیک ڤەنزوێلا. هەروەها فڕینی فڕۆکەی بۆمبهاوێژی ستراتیژی بەسەر ناوچەکەدا. لەگەڵ ئەنجامدانی هێرشی مووشەکی بۆ سەر ئەو بەلەمانەی گومانی قاچاخیان لێ دەکرێت.



لە شەوی جەژنی سوپاسگوزاریدا و لە شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی لە مار ئا لاگۆ، ترەمپ لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بە فراوانبوونی ئۆپەراسیۆنەکان دا و گوتی: "ئۆپەراسیۆنەکانی دژی بازرگانانی ماددە هۆشبەرەکان بەم زووانە دەچنە سەر زەوی، ئۆپەراسیۆنە زەمینییەکان ئاسانترن و زۆر بەم زووانە دەستپێدەکەن."

ئەم لێدوانانە هاوتەریبن لەگەڵ هەوڵەکانی مارکۆ ڕوبیو، کە لەناو ئیدارەی ئەمەریکادا سەرکردایەتی بەرەی دژە مادورۆ دەکات و بە "سەرۆکێکی ناشەرعی" وەسفی کردووە.

لە مانگی تشرینی یەکەمی ڕابردوودا، میدیا ئەمەریکییەکان بڵاویانکردەوە، مادورۆ لە بەرامبەر کەمکردنەوەی گرژییەکان، ئۆفەری پێدانی پشکی کێڵگە نەوتییەکانی ڤەنزوێلا و هەلی ئابووری دیکەی بە واشنتن داوە. بەڵام دوای ئەوەی مادورۆ ڕەتیکردەوە دەستبەرداری دەسەڵات بێت، بەرپرسانی ئەمەریکا لە سەرەتای مانگی ڕابردوو دانوستانەکانیان ڕاگرت. ئێستاش ئیدارەی ئەمەریکا تاوتوێی بژاردەی کۆنتڕۆڵکردنی کێڵگە نەوتییەکانی ئەو وڵاتە دەکات.

هەروەها کۆشکی سپی، ڕەتیکردەوە هیچ لێدوانێک لەسەر پەیوەندییە تەلەفۆنییە بدات.

ڤەنزوێلا، حکوومەت بە فەرمی وەڵامی نەدایەوە، بەڵام دوو سەرچاوەی نزیک لە حکوومەت لە کاراکاس ئەنجامدانی پەیوەندییەکەیان پشتڕاست کردەوە.

سەرەڕای گفتوگۆکان، واشنتن سورە لەسەر ئەوەی ئامانجی کۆتایی دەرکردنی مادورۆیە و پێیوایە دەبێت دوای هەڵبژاردنەکانی 2024پۆستەکەی جێبهێڵێت.