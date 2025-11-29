ئەمەریکا ڕێکاری نوێ دژی پەنابەران دەگرێتەبەر

پێش 6 خولەک

ئەمەریکا دوای ڕوداوی تەقەکردنەکەی ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو کە ئەندامانی پاسەوانی نیشتمانی لە نزیک کۆشکی سپی کردە ئامانج، کۆمەڵێک ڕێکاریی نوێی دژی کۆچبەران گرتەبەر.

جۆزێف ئێدلۆ، بەڕێوەبەری فەرمانگەی ڕەگەزنامە و کۆچبەری ئەمەریکا، لە پلاتفۆرمی 'ئێکس' نووسیویەتی، "فەرمانگەکە هەموو بڕیارەکانی پەیوەست بە پەنابەرانی ڕاگرت، تا ئەو کاتەی دڵنیا دەبنەوە کە هەموو بیانییەک لەژێر لێکۆڵینەوە و وردترین پشکنیندان" جەختیشی کردەوە، "هەمیشە سەلامەتی گەلی ئەمەریکا لە پێشینەی کارەکانیانە."

هاوکات مارکۆ ڕوبیۆ ڕایگەیاند، "وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا بڕیاری ڕاگرتنی پێدانی ڤیزای داوە بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە بە پاسپۆرتی ئەفغانستان گەشت دەکەن" ئاماژەی بەوەشکرد، "ئەمەریکا هیچ کارێکی لە پێشینەتری نییە لە پاراستنی نەتەوەکەمان و گەلەکەمان."

هەروەها دەسەڵاتدارانی ئەمەریکا ڕایان نەگەیاندووە، ئایا ئەو ڕێکارە نوێیانە کاتییە یان درێژخایەن، هاوکات دەزگا پەیوەندیدارەکان بەردەوامن لە لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوەی کە بووەتە هۆی دەرکردنی ئەم بڕیارە.

ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو، تۆمەتبارێک لە نزیک کۆشکی سپی تەقەی لە ئەندامانی پاسەوانی نیشتمانی کردووە، دوو پاسەوانی بریندار کرد، دواتر بریندارەکان گواستراونەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی ناوچەکە، بەبێ ئەوەی وردەکاری زیاتر لەبارەی دۆخی تەندروستیان ئاشکرا بکرێت. هاوکات تەقەکەرەکەش دەستگیر کرا.