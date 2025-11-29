قەرزی خێزانە ئەمەریکیەکان گەیشتووەتە سەرووی 100 هەزار دۆلار

پێش دوو کاتژمێر

لە ڕاپرسییەکدا کە ماڵپەڕی 'PolicyGenius' بۆ خزمەتگوزارییە داراییەکان ئەنجامیداوە و بڵاویکردووەتەوە، تێکڕای قەرزی خێزانە ئەمەریکییەکان 104 هەزار و 215 دۆلارە، کە دابەشکراوە بەسەر چوار توێژی سەرەکیدا.

ئەم توێژانە بریتین لە قەرزی کارتی بانکیی، قەرزی خوێندکاران، قەرزی خانووبەرە و قەرزی ئۆتۆمبێل.

وردەکاری قەرزەکان بەپێی ڕیزبەندیەکە بەم شێوەیە.

قەرزی کارتی بانکیی، قەرزی بانکی بە تێکڕا دەگاتە 10 هەزار دۆلار بۆ ئەو خێزانە ئەمەریکیانەی قەرزارن، کە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی 5% زیادی کردووە بەهۆی هەڵاوسان و خەرجییەکانی بەکاربەر.

قەرزی خوێندکاران، 58هەزار و 957 دۆلار، ئەمەش بەرزترین ڕێژەی قەرزە لەنێو گەنجان، هەروەها کۆی قەرزی خوێندکاران 1.7 تریلیۆن دۆلارە لەسەرانسەری ئەمەریکا.

قەرزی خانووبەرە، 241 هەزار و 840 دۆلارە، کە کۆی گشتی قەرزەکان لە (70%)ـی قەرزی خانووبەرەیە، ئەمەش بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی خانووبەرەوە بووە.

قەرزی ئۆتۆمبێل، 22 هەزار و 612 دۆلار، لەگەڵ زیادبوونی بەهۆی بەرزبوونەوەی تێچووی ئۆتۆمبێلی نوێ.

لەم ڕاپرسییەدا هەزاران خێزان بەشدارییان تێدا کردووە، تیشک دەخاتە سەر قەیرانی قەرزی خانووبەرە لە نێوان بەرزبوونەوەی ڕێژەی سووددا، لەگەڵ پێشبینییەکان کە فشارە داراییەکان تا ساڵی 2025 بەردەوام بن.