گەنجێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سێ ڕیکۆردی نوێ تۆمار دەکات

بە ئامادەبوونی نوێنەرانی کتێبی ڕیکۆردەکانی گینێس، وەرزشڤانێکی کورد لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، سێ ڕیکۆردی نوێی بە ناوی خۆیەوە تۆمار کرد.

ڕێوڕەسمەکە، لە فڕۆکەخانەی سنە و بە بەکارهێنانی ئامێری پێشکەوتوو بۆ تۆمارکردنی ڕیکۆردەکان بەڕێوە چوو. مازیار میرزایی، بەنیاز بوو لە یەک ڕۆژدا چوار ڕیکۆرد بە ناوی خۆیەوە تۆمار بکات.

مازیار، کە زیاتر لە بیست ساڵە پێلاوی بە تایە، یان سکێت بەکار دێنێت پیشتر؛ ڕیکۆردێکی لە کتێبی ڕیکۆردەکانی گینێس تۆمار کردبوو. ئەمجارەش توانی لە ڕۆژێکدا سێ ڕیکۆردی پەیوەندیدار بەم وەرزشە بە ناوی خۆیەوە تۆمار بکات.

حسێن حەیدەری، نوێنەری گینێس، بە کوردستان24ـی گوت: مازیار، لە یەک ڕۆژدا لە سێ بواردا ڕیکۆردەکانی گینێسی شکاند. هەر سێ هەوڵەکە بڕینی مەودوای 100 مەترس بە شێاوازی جیاواز بوو.

ئەمە هەوڵێکی زۆر بە نرخە کە لە ڕۆژێکدا سێ ڕیکۆرد لە لایەن وەرزشڤانێکی کوردەوە لە شاری سنە تۆمار بکرێت.

مازیار میرزایی، گوتی: بە شانازییەوە ئەم ڕیکۆردەم بە ناوی شاری سنەوە، بۆ یەکەمجار لە ئاستی ئێراندا تۆمار کردووە.

دوو دانە لەو ڕیکۆردانەی لە لایەن مازیارەوە تۆمار کران پێشتر لە دەستی وەرزشڤانانی هیندیدا بوون، بەڵام مازیار توانی ڕیکۆردی ئەوان بشکێنێت و لە ماوەیەکی کەمتردا مەودای دیاریکراو ببڕێت.

ڕاکردنی پشتاوپشت بە سکێتیش پێشتر لە هیچ شوێنێکی جیهان تۆمار نەکراوە و هەر بۆیە ئەمەشیان بۆ یەکەم جار لە جیهاندا بە ناوی ئەم وەرزشڤانە کوردەوە تۆمار کرا.