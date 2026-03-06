نوێترین زانیاری لەبارەی یارییەكەی نەورۆز و زەورا

پێش کاتژمێرێک

فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق داواكارییەكەی یانەی زەورای ڕەتكردەوە و دەبێت بۆ یارییەكەی نەورۆز گەشتی سلێمانی بكات.

یانەی زەورا بەبیانووی فشاری یاریزانە پیشەگەرەكانی، داوای لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق كردووە بەهۆی ئەو دۆخە ئاڵۆزەی لە ناوچەكە هەیە، یاریی داهاتوویان بەرامبەر نەورۆز دوابخرێت، بەڵام داواكارییەكەیان یەكسەر ڕەتكرایەوە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، یانەی زەورا ئەمشەو لە بەغدا دوایین راهێنانەكانی بۆ رووبەڕبوونەوەی نەورۆز دەكات، دواتر راستەوخۆ بە پاس گەشتی سلێمانی دەكەن و سبەی شەممە لە كاتژمێر 09:00ـی شەو رووبەڕووی نەورۆز دەبنەوە، ئەمەش لە كاتێكدایە لە قۆناغی یەكەم زەورا بە زەحمەت لەنێو یاریگەی خۆی (2 ـ 1) لە نەورۆزی بردەوە.

یانەی زەورا سەرەڕای ئەوەی ئەم وەرزە زۆرترین خەرجی لە مێژووی خۆیدا كردووە، بەڵام بە دۆخێكی خراپدا تێپەڕ دەبێت، لە دوایین 3 یاری، دوو دۆڕان و یەكسانبوونێكی تۆمار كردووە و ئەم وەرزە 3 راهێنەری گۆڕیوە، ئێستا یانەكە لە لایەن لوئەی سەڵاح و ستافەكەی سەرپەرشتی راهێنانەكانی دەكرێت.

زەورا یارییەكی دواخراوی بەرامبەر ئەمانەی بەغدا هەیە و بە كۆدرنەوەی 32 خاڵ لە خانەی هەشتەمی ریزبەندی خولی ئەستێرەكانی عێراق دێت.

لە بەرامبەردا یانەی نەورۆز لە دوایین 3 یاری، 2 سەركەوتنی هەیە و یەك شكستی بەرامبەر قوە جەوییە تۆمار كردووە، سوورپۆشەكانی سلێمانی بە كۆكردنەوەی 25 خاڵ لە خانەی دوازدەیەم دێت، بە بردنەوەی لەم یارییە رەنگە دوو پلە بۆ سەرووی هۆی سەربكەوێت.