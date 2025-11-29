ئەڵمانیا مافی مانەوەی نزیکەی یەک ملیۆن پەنابەری ڕەتکردووەتەوە
بەگوێرەی ئامارە نوێیەکانی حکوومەتی ئەڵمانیا، ئەمساڵ مافی مانەوەی نزیکەی یەک ملیۆن پەنابەر ڕەتکراوەتەوە، ئاماژە بەوەشکراوە، ئەفغانییەکان، تورک و کۆسۆڤییەکان زۆرترینی ئەوانەن مافی مانەوەیان ڕەتکراوەتەوە.
تۆماری ناوەندیی بیانییەکان ڕایگەیاندووە، تا 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، داوای مافی پەنابەریی زیاتر لە 934 هەزار کەس ڕەتکراوەتەوە، ئاماژەی بەوەشدا، ڕێژەکە بەراورد بە ساڵی 2023 زیادی کردووە، کە نزیکەی 897 هەزار پەنابەر مافی پەنابەرێتییان ڕەتکرابووەوە.
ڕاشیگەیاند، ئەوانەی مافی پەنابەرییان ڕەتکراوەتەوە بەپلەی یەکەم ئەفغانیەکانن، کە ژمارەیان 153 هەزار و 550 پەنابەر بووە، دواتر تورکەکان بە پلەی دووەم دێن کە 93 هەزار و 762 داواکارییان ڕەتکراوەتەوە، لەپلەی سێیەم هاووڵاتیانی کۆسۆڤۆ دێن، کە 68 هەزار و 216 کەس داواکاریی مافی پەنابەرێتییان ڕەتکراوەتەوە.
لەم چوارچێوەیەدا، دانیال تیم، مامۆستای زانکۆی کۆنستانز و هاوسەرۆکی بەڕێوەبەری سەنتەری لێکۆڵینەوە لە یاسای بیانی و پەنابەران، بە ڕۆژنامەی بیڵدی گوت: "ئەوانەی مافی پەنابەرێتییان ڕەتکراوەتەوە پابەند نەبوون بە ڕۆیشتنەوە بۆ وڵاتەکانیان، تەنیا کەمینەیەک نەبن دوای ڕەتکردنەوەی داواکارییەکانیان چوونەتەوە زێدی خۆیان."
گوتیشی: لە کۆتایی ساڵی 2024دا، 72 هەزار و 500 پەنابەر داواکارییەکانیان ڕەتکراوەتەوە و پابەند کراون بە ڕۆیشتن.
وەزارەتی ناوخۆی ئەڵمانیاش ڕایگەیاندووە، لە مانگی یەک تا مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی 2025، 19 هەزار و 538 کەس لە ئەڵمانیا دیپۆرتکراونەتەوە، کە ژمارەکە زۆر زیاترە بەراورد بە ساڵی پێشوو.