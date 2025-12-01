عەباس عراقچی: دانوستان لەگەڵ ئەورووپاییەکاندا هیچ ئەنجامێکی نەبووە

پێش دوو کاتژمێر

عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، ڕایگەیاند، ئێران ئامادەی دانوستانێکی شەرافمەندانە و دادپەروەرانەیە لەگەڵ ئەمەریکا بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی هاوسەنگ.

دوێنی، یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەم 2025، عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، بە ئاژانسی هەواڵی 'ئیرنا'ی گوت: بێگومان وڵاتانی دراوسێی ئێمە هەمیشە حەز دەکەن بزانن دواین بارودۆخی دۆسییەی ئەتۆمیی ئێران چییە؟ من بۆ وەزیری دەرەوەی تورکیام ڕوون کردەوە کە سیاسەتەکانی ئەمەریکا چۆنە و ئامادەیی ئێرانیشم بۆ دانوستان ڕاگەیاند، بەڵام دانوستانێکی شەرافمەندانە و دادپەروەرانە. ئەوە هەڵوێستی هەمیشەیی و نەگۆڕی ئێمەیە.

عراقچی، گوتیشی: ئەوە ئەمەریکایە کە بە سیاسەتە زێدەڕەویی و ملهوڕانەکانی هەوڵەکانی دانوستان لەم هەلومەرجەدا لەناو دەبات.

وەزیری دەرەوەی ئێران، لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا، سەبارەت بە ئۆکرانیا و ئەورووپا و بابەتە نێودەوڵەتییەکانی دیکە گفتوگۆمان کرد. من لام وایە کۆبوونەوەیەکی زۆر باش و سەرکەوتوومان کرد و پێویستە ئێمە بەبەردەوامی ئاگەداری بۆچوون و بیروڕای یەکتر بین.

عراقچی، لە وەڵامی پرسیارێکدا دەربارەی دواین سەردانی بۆ پاریس و کۆبوونەوەی لەگەڵ هاوتا فەرەنسییەکەیدا گوتی: سەردانەکەم لە وەڵامی داوەتنامەی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا بوو، تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانمان دۆسییەی ئەتۆمیی بوو. جگە لەوەش بەوردی دەربارەی فەڵەستین، سووریا و لوبنان، پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و گرفتەکانی نێوانمان گفتوگۆمان کرد.

بێگومان، من ڕوونم کردەوە کە فەرەنسا سیاسەتەکانی ئەمەریکا پەیڕەو دەکات. بۆیە لەم بارودۆخەکەدا دانوستان ناکرێت.

وەزیری دەرەوەی ئێران، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: ئێمە ساڵانێک لەگەڵ سێ وڵاتە ئەورووپاییەکەدا گفتوگۆ و دانوستانمان کرد، بەڵام ‌هیچ ئەنجامێکی نەبوو.