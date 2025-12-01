نەیجەر یۆرانیۆمەکانی لەبازاڕی نێودەوڵەتی دەفرۆشێت

پێش 3 کاتژمێر

نەیجەر ڕایگەیاند، ئەو یۆرانیۆمانەی لەلایەن کۆمپانیای 'سۆمەیر' کە سەربە کۆمپانیای فەرەنسی 'ئۆرانا'یە بەرهەم دەهێنرێت، دەخاتە بازاڕەکانی نێودەوڵەتی بۆ فرۆشتن.

کۆگاکردنی یۆرانیۆم لە نەیجەر کێشەی گەورەی نێوان ئەنجوومەنی سەربازی نەیجەر و کۆمپانیای ئۆرانای حکوومەتی فەرەنسایە، کە ئەو کۆمپانیایە دەیان ساڵە خاوەندارێتی لە 90%ـی یۆرانیۆمی نەیجەر دەکات و بەڕێوەی دەبات.

تەلەفزیۆنی فەرمی نەیجەر 'تێلی ساحل' بڵاویکردەوە، کە سەرۆکی ئەنجوومەنی سەربازی، جەنەڕاڵ عەبدولڕەحمان چیانی دووپاتیکردووەتەوە "مافی ڕەوای نەیجەرە چۆن مامەڵە بە سامانە سروشتییەکانی دەکات بە هەرکەسێک کە بیەوێت بیفرۆشێت، بەپێی یاساکانی بازاڕ و بە سەربەخۆییەکی تەواو."

هەروەها وەزیری وزەی ڕووسیا سێرگی تسێڤیلێڤ، لە تەمموزی ڕابردوو گوتی: مۆسکۆ دەیەوێت یۆرانیۆم لە نەیجەر دەربهێنێت.

ئەنجوومەنی سەربازی نەیجەر لە ساڵی 2023ەوە بە کودەتا دەسەڵاتی گرتووەتە دەست، لەوکاتەوە نەیجەر بۆ بەرەنگاربوونەوەی گرووپە چەکدارەکانی ڕۆژئاوای ئەفریقا، داوای هاوکاریی لە ڕووسیا دەکات، لە هەمان کاتدا پشتی لە فەرەنسا کرد و تۆمەتباری کرد بە پاڵپشتیکردنی گرووپە چەکدارە جوداخوازەکان.

لە ساڵی 2024دا نەیجەر مافی ئۆرانۆی هەڵوەشاندەوە کە سێ کانگای گەورە لەو وڵاتەدا بە ناوەکانی سومیر، کومێناک و ئیمۆرارێن، کە لە ڕیزی گەورەترین کۆگاکانی یۆرانیۆمی جیهان دادەنرێن، هەڵوەشاندەوە.

بەپێی داتاکانی ڕێکخراوی ئەتۆمی 'یۆراتیۆم' لە ساڵی 2022دا، چارەکێکی یۆرانیۆمی نەیجەر بۆ وێستگە ئەتۆمییەکانی ئەورووپا دابینکراوە.