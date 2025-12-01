چوارچێوەی هەماهەنگی دۆسیەی کۆرمۆر تاوتوێ دەکات

پێش 29 خولەک

سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە نووسینگەی نوری مالیکی کۆ بوونەوە و جگە لە تاوتوێکردنی ئەنجامی کاری لیژنەکان، دۆسیەی لێکۆڵینەوە لە بۆردومانی کێڵگەی گازی کۆرمۆریان وەک پرسێکی پەیوەست بە ئاسایشی نەتەوەیی خستە بەر باس و خواس و جەختیان لە پاراستنی دامەزراوە هەستیارەکان کردەوە.

چوارچێوەی هەماهەنگی لە ڕاگەیەندراوێکدا وردەکاریی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی خۆی ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، خوێندنەوەیەکی گشتگیری بۆ دۆخی ئەمنی و سیاسیی وڵات خستووەتە ڕوو، تێیدا جەختی لەسەر گرنگیی هەماهەنگیی دامەزراوەکان و بەرپرسیارێتیی هاوبەش کردووەتەوە بۆ زامنکردنی سەقامگیری.

تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەکە بریتی بووە لە بەدواداچوون بۆ ئەنجامەکانی لیژنەی باڵای لێکۆڵینەوە لە بۆردومانی کێڵگەی کۆرمۆر، کە سەرکردەکانی شیعە وەک دۆسیەیەکی هەستیار و پەیوەست بە ئاسایشی نەتەوەیی و ئابووریی دەوڵەت وەسفیان کردووە.

هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی پابەندبوونی خۆی دووپات کردەوە بە یەکلاییکردنەوەی پرسە نیشتمانییەکان لە چوارچێوەی وادە دەستوورییەکان بە هاوکاریی لەگەڵ هاوبەشەکانی دیکەی پرۆسەی سیاسی.

کێڵگەی گازی کۆرمۆر کە دەکەوێتە قەزای چەمچەماڵی سەر بە پارێزگای سلێمانی، گەورەترین کێڵگەی بەرهەمهێنانی گازە لە هەرێمی کوردستان و سەرچاوەی سەرەکیی سووتەمەنییە بۆ وێستگەکانی کارەبا لە هەرێم و بەشێک لە کەرکووک و مووسڵ.

لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا، ئەم کێڵگەیە چەندین جار بووەتە ئامانجی هێرشی مووشەکی و درۆنی لەلایەن گرووپە چەکدارەکانەوە، کە زۆرجار زیانی گیانی و ماددی لێ کەوتووەتەوە و بووەتە هۆی پەککەوتنی بەرهەمهێنانی کارەبا.

حکومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین لیژنەی هاوبەشیان بۆ لێکۆڵینەوە و دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەو هێرشانە پێکهێناوە، بەڵام بەردەوامیی هێرشەکان وای کردووە ئەم دۆسیەیە ببێتە خاڵێکی هەستیار لە پەیوەندییە ئەمنییەکانی نێوان بەغدا و هەولێر و سەقامگیریی کەرتی وزە لە عێراقدا.

کۆبوونەوەی ئەمڕۆی چوارچێوەی هەماهەنگی لەم بەروارەدا (1ـی کانوونی یەکەمی 2025)، ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە هێشتا مەترسییەکان لەسەر ژێرخانی وزە نەڕەویونەتەوە و پێویستیان بە بڕیاری سیاسیی یەکلاکەرەوە هەیە.