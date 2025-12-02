شارەزایەکی کەشناسی: هەفتەی داهاتوو شەپۆلێکی باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 27 خولەک

شارەزایەکی کەشناسی پێشبینی دەکات، هەفتەی داهاتوو شەپۆلێکی باران هەرێمی کوردستان بگرێتەوە و دەڵێت، ئەگەری هەیە لە چەند ناوچەیەک لافاو دروست ببێت،

ئەمڕۆ سێشەممە، 02ـی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد کەمال، شارەزای کەشناسی بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هەفتەی داهاتوو شەپۆلێکی باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک بەردەوام دەبێت.

محەممەد کەمال گوتی "ڕۆژی یەکشەممە، 07ـی تشرینی کانوونی یەکەمی 2025، شەپۆلەکە دەستیپێدەکات ڕۆژی 14ـی ئەم مانگە کۆتایی دێت."

بە گوتەی ناوبراو، "بارانی شەپۆلەکە ناوبەناو دەبێت، ڕۆژانی هەشت و نۆی مانگ چڕی شەپۆلەکە دەبێت و ئەگەری هەیە، لە ناوچەکانی پارێزگای کەرکووک، دەشتی هەولێر و دەوروبەری هەولێر، ئیدارەی گەرمیان و بادینان لافاو دروست ببێت."

ئەو شارەزایەی کەشناسی ئاماژەی بەوەش دا، ئەو ناوچانەی کە تا ئێستا پەڵەیان نەداوە، وەک دەشتی هەولێر و بەشێکی گەرمیان؛ ئەمجارە پەڵە دەدەن.