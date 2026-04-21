کەشناسی هەرێم: لە 24 کاتژمێری رابردوو زیاترین رێژەی باران لە هەولێر باریوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، ئاماری بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی بڵاوکردەوە، کە تێیدا لە زۆربەی ناوچەکان باران باریوە و بەرزترین رێژەش لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە.
رێژەی بارانبارین بە گوێرەی پارێزگاکان بەو شێوەی خوارەوە بووە:
پارێزگای هەولێر:
چۆمان: 57 ملم
سۆران: 54.2 ملم
پیرمام: 44.4 ملم
حاجی ئۆمەران: 47.4 ملم
رواندز: 32.8 ملم
مێرگەسۆر: 32 ملم
بارزان: 30 ملم
سیدەکان: 27.5 ملم
خەلیفان: 26.5 ملم
شەقڵاوە: 26 ملم
ناوەندی هەولێر: 19.2 ملم
خەبات: 16.2 ملم
پارێزگای سلێمانی:
سەنگەسەر: 35.7 ملم
سەروچاوە: 32.1 ملم
رانیە: 30 ملم
چوارقورنە: 28.7 ملم
سەرکەپکان: 28.2 ملم
حاجی ئاوا: 26.7 ملم
گردجان: 26 ملم
قەلادزێ: 20.5 ملم
بەرزنجە: 19.3 ملم
دوکان: 15.6 ملم
ناوەندی سلێمانی: 6.3 ملم
پارێزگای دهۆک:
دێرەلوک: 39 ملم
سێمێل: 32.2 ملم
مانگێش: 30 ملم
زاویتە: 25 ملم
بامەرنی: 24 ملم
باعەدرێ: 22 ملم
کانێ ماسی: 21 ملم
شێلادزێ: 21 ملم
ئامێدی: 20 ملم
سەرسەنگ: 19 ملم
ئاکرێ: 12.4 ملم
ناوەندی دهۆک: 7.9 ملم
پارێزگای کەرکووک:
شوان: 20.8 ملم
کفری: 16 ملم
کەلار: 13 ملم
خانەقین: 5.5 ملم
مەیدان: 3.6 ملم
تەکیەی جەباری: 2 ملم
پارێزگای هەڵەبجە:
تەوێڵە: 18.7 ملم
خورماڵ: 15.4 ملم
ناوەندی هەڵەبجە: 14.6 ملم
سیروان: 14.5 ملم
بیارە: 14.3 ملم