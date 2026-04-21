کەشناسی هەرێم: لە 24 کاتژمێری رابردوو زیاترین رێژەی باران لە هەولێر باریوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، ئاماری بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی بڵاوکردەوە، کە تێیدا لە زۆربەی ناوچەکان باران باریوە و بەرزترین رێژەش لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە.

رێژەی بارانبارین بە گوێرەی پارێزگاکان بەو شێوەی خوارەوە بووە:

پارێزگای هەولێر:

چۆمان: 57 ملم

سۆران: 54.2 ملم

پیرمام: 44.4 ملم

حاجی ئۆمەران: 47.4 ملم

رواندز: 32.8 ملم

مێرگەسۆر: 32 ملم

بارزان: 30 ملم

سیدەکان: 27.5 ملم

خەلیفان: 26.5 ملم

شەقڵاوە: 26 ملم

ناوەندی هەولێر: 19.2 ملم

خەبات: 16.2 ملم

پارێزگای سلێمانی:

سەنگەسەر: 35.7 ملم

سەروچاوە: 32.1 ملم

رانیە: 30 ملم

چوارقورنە: 28.7 ملم

سەرکەپکان: 28.2 ملم

حاجی ئاوا: 26.7 ملم

گردجان: 26 ملم

قەلادزێ: 20.5 ملم

بەرزنجە: 19.3 ملم

دوکان: 15.6 ملم

ناوەندی سلێمانی: 6.3 ملم

پارێزگای دهۆک:

دێرەلوک: 39 ملم

سێمێل: 32.2 ملم

مانگێش: 30 ملم

زاویتە: 25 ملم

بامەرنی: 24 ملم

باعەدرێ: 22 ملم

کانێ ماسی: 21 ملم

شێلادزێ: 21 ملم

ئامێدی: 20 ملم

سەرسەنگ: 19 ملم

ئاکرێ: 12.4 ملم

ناوەندی دهۆک: 7.9 ملم

پارێزگای کەرکووک:

شوان: 20.8 ملم

کفری: 16 ملم

کەلار: 13 ملم

خانەقین: 5.5 ملم

مەیدان: 3.6 ملم

تەکیەی جەباری: 2 ملم

پارێزگای هەڵەبجە:

تەوێڵە: 18.7 ملم

خورماڵ: 15.4 ملم

ناوەندی هەڵەبجە: 14.6 ملم

سیروان: 14.5 ملم

بیارە: 14.3 ملم