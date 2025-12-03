سەرۆک بارزانی و باڵیۆزی یۆنان جەخت لە فراوانکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و یۆنان دەکەنەوە

پێش دوو کاتژمێر

ڕۆژی چوارشەممە 3ـی کانوونی یەکەمی 2025 لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە جۆرجیۆس ئەلەمانۆس باڵیۆزی یۆنان لە عێراق کرد.

لە ڕاگەیەندراوێکدا بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، نیکۆلۆس ستێرگیولاس کونسوڵی گشتیی یۆنان لە هەولێر ئامادەی بوو، باڵیۆزی یۆنان لە عێراق کە بە مەبەستی ماڵئاوایی سەردانی سەرۆک بارزانیی کردبوو، ستایشی سەقامگیری و ئەو بووژانەوەیە کرد کە لە هەرێمی کوردستان هاتۆتە ئاراوە و ئاماژەی بە مێژووی خەبات و کۆڵنەدانی گەلی کوردستان کرد کە بووەتە ئەزموونێکی دەوڵەمەند بۆ دووبارە هەڵسانەوە و بەردەوامبوون.

هەر لەو دیدارەدا جەخت لە قووڵترکردنی دۆستایەتی و فراوانکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و یۆنان لە بوارەکانی ئابووری و کشتوکاڵ و کولتووری و ئاکادیمی کرایەوە.