وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ لێکۆڵینەوە لە هێرشەکەی کۆرمۆر گەیشتە بەغدا

پێش 3 کاتژمێر

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ تەواوکردنی کاروباری لیژنەی لێکۆڵینەوە لەهێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر گەشتە بەغدا

ئەمرۆ چوارشەممە، 3ـی کانوونی یەکەمی 2025 رێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ تەواوکردنی کاروباری لیژنەی لێکۆڵینەوە لەهێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر گەشتە بەغدا و بریارە لەگەڵ سوودانی سەرۆک وەزیرانی عیراق و عەبدولئەمیر شەممەری وەزیری ناوخۆ و حەمید شەتری سەرۆکی دەزگای هەواڵگری کۆببێتەوە.

ئامانجی کۆبوونەوەکە بۆ تەواوکردنی کارەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوەیە لەهێرشەکەی سەر گێلگەی کۆرمۆر و ئاشکراکردنی ئەنجامدرانی هێرشەکە.

ڕۆژی هەینی ڕابردوو سەرۆک وەزیرانی عیراق، لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی لەسەر هێرشەکەی کێڵگەی گازی کۆرمۆر بەسەرپەرشتی عەبدولئەمیر شەممەری وەزیری ناوخۆ پێکهێنا و لیژنەکە سەردانی کۆرمۆریان کرد و بریاربوو لەماوەی 72 کاتژمێردا ڕاپۆرتی کۆتایی خۆیان بدەن بە سوودانی.

کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی چوارشەممە لەسەر پێنجشەممەی ڕابردوو ، بە مووشەک هێرشکرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران. بووە هۆی پچڕانی زیاتر لە 80%ـی کارەبای هەرێمی کوردستان و بەشێک لە پارێزگاکانی عێراق.