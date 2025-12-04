ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی: پێویستە پەلە بکرێت لە ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردن

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی، دوای ئەنجامدانی کۆبوونەیەک لە بەیاننامەیەکدا، ڕایگەیاندووە، لایەن و هاوپەیمانێتیە بەشداربووەکان لە ئەنجوومەنەکە، ڕێککەوتوون لەسەر بەردەوام بوونی گفتووگۆکان لەگەڵ کوتلەکانی دیکەی دەرەوەی ئەنجوومەن لە بارەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ عێراق.

ئەمڕۆ پێنجشەمە 4ی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکی ئەنجومەنی سیاسی نیشتمانیدا، هاتووە، بە بەشداری سەرکردەی ئەو لایەن و هاوپەیمانیانەی ئەنجومەنەکە پێکدەهێنن، "کۆبوونەوەیەکیان لە بارەگای بەغدای محەممەد حەلبوسی، سەرۆکی پارتی "تەقەدوم" ئەنجامداوە، ".

ئاماژەی بەوەشکردووە، سەرکردە ئامادەبووەکان جەختیان لە "گرنگی خێراکردنی پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمان و بانگهێشتکردنی خولی شەشەمی پەرلەمان" کردەووەتەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، سەرکردەکان ڕێککەوتوون لەسەر ئامادەکردنی بەڵگەنامەیەک کە دیدگای ئەنجوومەن سەبارەت بە بەرنامەی حوکمڕانی دەوڵەت و درێژەدان بە گفتووگۆ لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان لەسەر ئاستی نیشتمانی بخاتەڕوو.

ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی، هاوپەیمانییەکی عێراقییە لە لایەنە گەورە سوننەکانی عێراق کە زیاتر لە 65 کورسی پەرلەمانی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی بەدەستهێناوە، پێکهاتووە.

حزب و لایەن و هاوپەیمانێتیە بەشدارەکان بریتین، لە پارتی "تەقەدوم" کە محەمەد حەلبوسی سەرۆکایەتی دەکات، پارتی "عەزم" بە سەرۆکایەتی موسەنا سەمەڕائی، هاوپەیمانی "سیادە" بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر، هاوپەیمانی "حەسم"ی نیشتمانی بە سەرۆکایەتی سابت عەباسی و پارتی "جەماهیر" بە سەرۆکایەتی ئەحمەد جبوری.