دوو هاوژین خزمەتی سرووشتی کوردستان دەکەن

پێش 32 خولەک

دوو هاوسەر پێکەوە بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکەیان کە چاندنی 2725 داربەڕوو بە ئیلهاموەرگرتن لە رۆژمێری ساڵی کوردی، لە چیاکانی کوردستان داربەڕوو دەچێنن و یەکەم دار بە ناوی هاوسەرەکەی، (کوردستان)ەوە دەکات و دەیچێنێت.

بیژەن حێشمەتی، ژینگەدۆست، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مرۆڤ دوو دایکی هەیە، جیا لەو دایکەی هەڵگیرتووە و شەونخوونی بۆ کردووە، دایکی دووەمی سروشت و خاکە.

بیژەن حێشمەتی زیاتر لە 23 ساڵە ژینگە پارێزە و زیاتر لە 10-12 هەزار داربەڕووی لە چیاکانی کوردستان چاندووە، ئەم دوو هاوسەرە دەڵێن: بۆ کۆتاییهێنان بە کڕین و فرۆشتن و نرخدانان لەسەر ئافرەتان ئەم هەنگاوەیان ناوە و داواش لە گەنجەکان دەکەن ئەوانیش ئەم رێیە بگرنە بەر.

هاوڕێکانیشیان لەم ئەرکە ژینگەپارێزییەدا لەگەڵیان دەبن و هاوکارییان دەکەن و دەڵێن زیاتر لە 30 داربەڕوویان چاندووە و پلانیان داناوە ئەمساڵ داری زیاتر لەو ژمارەیەی بۆ مارەییەکە دایانناوە بچێنن و وێڕای ئاماژەدان بە گرینگیی ئەو دارانە و دروستکردنی هەوای پاک بۆ ژینگە داوا لە خەڵک دەکەن زیانیان پێ نەگەیەنن.

مەسعوود شێروانی، هاووڵاتی، بە کوردستان24ـی گوت: بیروباوەڕی کاک بێژەن ئەوەیە نیشتیمان پەروەر و ژینگەپارێزبین، زۆر گرنگی بە ژینگە و سروشتی کوردستان دەدات بۆ ئەوەی لەناو نەچێت.

بیژەن حێشمەتی هاوکات لەگەڵ ئەوەی ساڵانێکە خزمەتی شاخەکانی کوردستان دەکات، بە وانەگوتنەوە بۆ فێرخوازان خزمەتی زمانی کوردیش دەکات.