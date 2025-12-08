کۆنگرێس سێ مەرج بۆ بەردەوامیی پشتیوانییەکانی ئەمەریکا بۆ هێزە عێراقییەکان دادەنێت

پێش دوو کاتژمێر

لە چوارچێوەی پرۆژەیاسای ڕێپێدانی بەرگریی نیشتمانی (NDAA) بۆ ساڵی دارایی 2026، کۆنگرێسی ئەمەریکا زنجیرەیەک مەرجی نوێی بۆ بەردەوامبوونی پشتیوانییە داراییەکانی بۆ هێزە ئەمنییەکانی عێراق دیاری کردووە.

بەپێی یاساکە، نیوەی ئەو بودجەیەی بۆ نووسینگەی هەماهەنگیی ئەمنی لە عێراق تەرخان کراوە، ڕادەگیرێت تا حکوومەتی عێراق پابەندبوونی خۆی بە سێ مەرجی سەرەکییەوە نیشان دەدات.

بەگوێرەی دەقی پرۆژەیاساکە، وەزیری بەرگریی ئەمەریکا دەبێت بۆ لیژنەکانی بەرگری لە کۆنگرێس پشتڕاستی بکاتەوە کە حکوومەتی عێراق هەنگاوی کرداری و باوەڕپێکراوی ناوە بۆ جێبەجێکردنی ئەم خاڵانە:

یەکەم: کەمکردنەوەی توانای ئۆپەراسیۆنی ئەو گرووپە چەکدارانەی کە لەلایەن ئێرانەوە پشتیوانی دەکرێن و لە دەرەوەی دامەزراوەی فەرمیی هێزە ئەمنییەکانی عێراقدان. ئەمەش دەبێت لە ڕێگەی پرۆسەیەکی شەفاف و بەڵگەدارەوە بێت کە چەککردن، هەڵوەشاندنەوە و تێکەڵکردنەوەی ئەو گرووپانە لەخۆبگرێت.

دووەم: بەهێزکردنی دەسەڵات و کۆنترۆڵی سەرۆک وەزیرانی عێراق، وەک فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، بەسەر سەرجەم هێزە ئەمنییەکاندا. ئەم مەرجە جەخت لەسەر یەکخستنی فەرماندەیی و سەروەریی یاسا دەکاتەوە لەناو دامەزراوەی سەربازی و ئەمنیی عێراقدا.

سێیەم: لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لەگەڵ ئەو ئەندامانەی گرووپە چەکدارەکان یان هێزە ئەمنییەکان کە لە دەرەوەی فەرماندەیی فەرمی کار دەکەن و دەستیان لە هێرشکردنە سەر هێزەکانی ئەمەریکا یان هاووڵاتیانی عێراقیدا هەبووە، یان هەڵسوکەوتی نایاسایی و تێکدەرانەیان ئەنجام داوە.

دەسەڵاتی لابردنی مەرجەکان

سەرەڕای ئەم مەرجە توندانە، یاساکە ڕێگە بە وەزیری بەرگری دەدات کە بۆ ماوەیەک کە لە 180 ڕۆژ تێپەڕ نەکات، ئەم سنووردارکردنە هەڵبگرێت ئەگەر بڕیاری دا کە ئەم کارە لە بەرژەوەندیی ئاسایشی نیشتمانیی ویلایەتە یەکگرتووەکاندایە. لەم حاڵەتەدا، دەبێت وەزیری بەرگری لە ماوەی 15 ڕۆژدا بە نووسراو لیژنەکانی کۆنگرێس ئاگادار بکاتەوە و پاساوی پێویست بۆ ئەم بڕیارە و وەسفێکی وردی ئەو هەنگاوانە بخاتەڕوو کە بۆ گەیشتن بە ئامانجە دیاریکراوەکان گیراونەتەبەر.

ئەم هەنگاوەی کۆنگرێس لە کاتێکدایە کە نیگەرانییەکان لەبارەی هەژموونی گرووپە چەکدارەکانی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لە عێراقدا لە ئارادان و واشنتن هەوڵ دەدات دڵنیا بێتەوە کە پشتیوانییەکانی بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەت بەکاردەهێنرێن.