ئەنتۆنیۆ کۆستا: دەستوەردانی ئەمەریکا لە سیاسەتی ئەورووپا قبووڵ ناکەین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی پەرلەمانی ئەورووپا، ڕایگەیاند، هەر هەوڵێکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بۆ دەستوەردان لە سیاسەتی ئەورووپا ڕەتدەکەینەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە 8ی کانوونی یەکەمی 2025، ئەنتۆنیۆ کۆستا، سەرۆکی پەرلەمانی ئەورووپا، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە برۆکسل گوتی: "ئەوەی ناتوانین قبوڵ بکەین، هەڕەشەی دەستوەردانە لە سیاسەتی ئەورووپا، ئەمەریکا ناتوانێت جێگەی ئەورووپییەکان بگرێتەوە لە هەڵبژاردنی پارتە سیاسییەکانیان یان پێناسەکردنی دیدگای ئێمە بۆ ئازادی ڕادەربڕین".

ئاماژەی بەوەشکردووە، ستراتیژی ئەمەریکا کە هەفتەی ڕابردوو لەلایەن کۆشکی سپییەوە بڵاوکرایەوە، ئەورووپا بە "کیشوەرێکی ناڕێکخراو و هەژار لە ڕووی متمانە بەخۆبوونەوە" دەزانێت، هاوکات ئەمەریکا پێیوایە بەهۆی کۆچبەرانەوە ئەورووپا ڕووبەڕووی "لەناوچوونی شارستانی" دەبێتەوە.

جەختی لەوەکردووەتەوە، واشنتن لە سەردەمی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا، هەوڵدەدات ڕێگری لە ڕێڕەوی ئێستای ئەورووپا لەناو وڵاتانی ئەورووپادا بەهێز بکات، ئەمەش هاوتەریبە لەگەڵ ئەجێنداکانی ڕاستڕەوە توندڕەوەکان کە لە ئەمەریکا بە ئاشکرا دەبینرێت.

کۆستا ئاماژەی بەوەشکردووە،"ستراتیژی نوێی ئەمنی واشنتن، لەگەڵ ناکۆکییە درێژخایەنەکانی ئەو وڵاتە، وەک گۆڕانی کەشوهەوا تێدەپەڕێت، هاوکات ئەورووپا وەک هاوپەیمانێکی گرنگی ئەمەریکا دەمێنێتەوە، بەو مەرجەی ئەمەریکا دەستوەردان لە سیاسەتی کیشوەرکەماندا نەکات و سەروەری ئەورووپا پارێزراو بێت".

کۆشکی سپی، هەینی ڕابردوو ستراتیژی نوێی ئاسایشی نیشتمانی ئەمەریکای بڵاوکردەوە، داوای لە ئەورووپا کرد بەرپرسیارێتی بەرگریکردن لە خۆیان لە ئەستۆ بگرێت.

ڕاگەینراوەکەی کۆشکی سپی، کاردانەوەی وڵاتانی ئەورووپای بەدوای خۆیدا هێنا، بە جۆرێک ژمارەیەک لە وڵاتانی یەکێتی ئەورووپا ئەم سیاسەتە نوێیەی ئەمەریکایان بە بێباکی و توندڕەوانە بەرانبەر بە هاوپەیمانەکانی ئەو وڵاتە وەسفکرد، دوایین کاردانەوەش لێدوانی ئەنتۆنیۆ کۆستا، سەرۆکی پەرلەمانی ئەورووپایە کە دەڵێت:"ئەمەریکا ناتوانێت دەستوەردان لە سیاسەتی کیشوەری ئەورووپادا بکات و ئەگەر ئەوە ڕووبدات قبووڵی ناکەین".