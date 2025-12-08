دوو یاریزانی ریال مەدرید بە توندی سزا دەدرێن

قسەیەكی دانی كارڤاڵ خاڵ بەرامبەر ناوبژیوان ئاشكرا دەبێت

پێش کاتژمێرێک

رۆژنامه‌ی سپۆرتی كه‌ته‌لۆنی بڵاویكردووه‌ته‌وه‌ به‌پێی راپۆرتی ناوبژیوانی یارییه‌كه‌ی ریال مه‌درید و سێلتاڤیگۆ ئیندریك و كارێراس سزایه‌كی تووند ده‌درێن.

سپۆرت ئاشكرای كردووه‌ ناوبژیوان له‌ راپۆرتی یارییه‌كه‌یدا نووسیوویه‌تی كارێراس پێیگووتووه‌ تۆ زۆر خراپی هه‌ر بۆیه‌ كارتی سووری پێداوه‌ و ئێندریكیش كه‌ له‌سه‌ر كورسی یه‌ده‌ك بووه‌ هێرشی كردووه‌ته‌ سه‌ر ناوبژیوانی چواره‌م و به‌هۆی ئه‌وه‌ش كارتی سوری پێداوه‌.

به‌پێی رۆژنامه‌ كه‌ته‌لۆنییه‌كه‌ كارێراس و ئیندرێك سێ بۆ پێنج یاریی ئه‌گه‌ری سڕكردنیان هه‌یه‌ و ریال مه‌دریدیش ده‌توانێت تانه‌ له‌ بڕیاره‌كه‌ بدات.

ناوبژیوانی یارییەكەی ریال مەدرید و سێلتا ڤیگۆ له‌ راپۆرته‌كه‌ی نووسیویه‌تی دانی كارڤاخال دوای یارییه‌كه‌ نزیك ژووری ناوبژیوانه‌كان بووه‌ته‌وه‌ و بە ناوبژیوانەكانی گوتوویه‌تی له‌ یارییه‌كان ئاستان ئاوها خراپه‌ و دواییش له‌ كۆنگره‌ی رۆژنامه‌وانی ده‌ست ده‌كه‌ن به‌ گریان.

ریال مه‌درید له‌ گه‌ڕی 16ـی لالیگا میوانداریی سێلتا ڤیگۆی كرد و یارییه‌كه‌شی به‌ دوو گۆڵی بێبه‌رامبه‌ر دۆڕاند و سێ یاریزانیشی به‌ كارتی سور كرایه‌ ده‌ره‌وه‌.

