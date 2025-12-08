پێشبینی کەشوهەوای سبەی هەرێمی کوردستان بڵاو کرایەوە

پێش 10 خولەک

دووشەممە 8ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، ڕاپۆرتی وردی پێشبینییەکانی بۆ ئەمشەو و سبەی سێشەممە بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژە بە چڕبوونەوەی شەپۆلەکە لە سبەینێدا دەکات، هۆشداری دروستبوونی لافاوی داوە، بەم شێوەیەی خوارەوە:

هەرێمی کوردستان لەژێر کاریگەریی شەپۆلێکی بارانباریندایە و تا ڕۆژی چوارشەممە بەردەوام دەبێت، بەڵام سبەی سێشەممە کاریگەرییەکەی بەهێزتر دەبێت و لە ڕۆژی چوارشەممەدا بەرەو لاوازی دەچێت.

پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سۆران: بۆ سبەی سێشەممە، کاریگەریی شەپۆلەکە لە دوای نیوەڕۆوە زیاد دەکات و دەبێتە بارانی مامناوەند و لێزمەباران، بڕی بارانی پێشبینیکراو بەم شێوەیەیە:

سەنتەری هەولێر: (15 بۆ 20) ملیمەتر

ئیدارەی سۆران: (25 بۆ 35) ملیمەتر

پیرمام: (25 بۆ 35) ملیمەتر

ناوچە شاخاوییە بەرزەکان: (45 بۆ 55) ملیمەتر

پارێزگای سلێمانی، هەڵەبجە و ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گەرمیان: سبەی سێشەممە بەتایبەت لە دوای نیوەڕۆوە تا ئێوارە، بارانبارین بەشێوەی مامناوەند و لێزمەبارانی بەردەوام دەبێت و هەورە تریشقەشی لەگەڵ دەبێت، بڕی بارانی پێشبینیکراو بەم شێوەیەیە:

سەنتەری سلێمانی: (35 بۆ 45) ملیمەتر

سەنتەری ئیدارەی ڕاپەڕین: (35 بۆ 45) ملیمەتر

سەنتەری هەڵەبجە: (35 بۆ 45) ملیمەتر

ئیدارەی گەرمیان: (45 بۆ 65) ملیمەتر (بەرزترین ڕێژەی پێشبینیکراوە).

پارێزگای کەرکووک: سبەی سێشەممە شەپۆلەکە زیاد دەکات و لە دوای نیوەڕۆوە لە زۆربەی کاتەکان لێزمەبارانی بەهێز و هەورە تریشقە دەبێت، بڕی بارانی پێشبینیکراو بەم شێوەیەیە:

سەنتەری کەرکووک: (35 بۆ 45) ملیمەتر

پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ: کاریگەریی شەپۆلەکە لەم سنوورە کەمێک لاواز دەبێت، بڕی بارانی پێشبینیکراو بۆ سبەی سێشەممە بەم شێوەیەیە:

سەنتەری دهۆک: (5 بۆ 8) ملیمەتر

سەنتەری ئیدارەی زاخۆ: (7 بۆ 10) ملیمەتر

ئاکرێ: (10 بۆ 15) ملیمەتر

ناوچە شاخاوییە بەرزەکان: (10 بۆ 20) ملیمەتر

بەڕێوەبەرایەتییەکە هۆشداری داوەتە یەکە ئیدارییەکانی (هەولێر، ئیدارەی سۆران، سلێمانی، ئیدارەی ڕاپەڕین، ئیدارەی گەرمیان، و پارێزگای هەڵەبجە) کە ئامادەکاری بکەن بۆ کەمکردنەوەی مەترسییەکانی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو و دروستبوونی لافاو.