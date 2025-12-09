ئابووری

کشتوکاڵی هەولێر: هەر نوسینگەیەک بەرهەمی هاوردە بفرۆشێت سزادەدرێت

کوردستان بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی هەولێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لەپێناو پاراستنی بەرهەمی ناوخۆیی و بۆ پاڵپشتیکردنی زیاتری ڕەنجی جووتیارانی کوردستان، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ڕێکاری یاسایی توندی گرتەبەر.

گوتیشی: لەو چوارچێوەیەدا، لە مەیدانی علوەی هەولێر سێ نوسینگەی فرۆشتنی سەوزە و میوە سزادران، ئەمەش دوای ئەوەی دەرکەوت بە پێچەوانەی ڕێنماییەکان بەرهەمی هاوردەیان خستووەتە بازاڕەوە و ساغیان کردووەتەوە.

ڕاشیگەیاند؛ تیمەکانی چاودێری بەردەوام دەبن بۆ ڕێگریکردن لە هەر جۆرە سەرپێچییەک کە زیان بە بەرهەمی جووتیارەکانمان بگەیەنێت."

 
 
 
لاڤین عومەر ,
