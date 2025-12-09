سلێمانی.. سبەی لەسەرجەم ناوەندەکانی خوێندن پشووی فەرمییە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی سلێمانی بڵاویکردەوە، لەسەر داواکاری کەسوکاری قوتابییان سبەی چوارشەممە کرایە پشوو.

ئەمڕۆ سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند: لەپێناو سەلامەتی گیانی قوتابیان و لەسەر داواکاری کەسوکاری قوتابیان، دوای ڕاوێژ لەگەڵ پارێزگاری سلێمانی، بەپێی ئەو دەسەڵاتەی پێماندراوە بڕیاردرا سبەی چوارشەممە لەسەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی حکومی و ناحکومی سنووری بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی بکرێتە پشوو.

بەهۆی نالەباری کەشوهەوا، زۆربەی بەڕێوەبەرایەتییە پەروەردەییەکان پشووی فەرمیان ڕاگەیاندووە و بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشوهەوا بێت ئەمشەو و سبەی باران بارین بەردەوام دەبێت و هەروەها هۆشداری دروستبوونی لافاویش دەدرێت.

شەپۆلێکی باران بارینی بەخوڕ ناوچه‌ جیاوازه‌كانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە و به‌م هۆیه‌شه‌وه‌ له‌ هه‌ندێك ناوچه‌ لافاو دروست بوو، به‌هۆی بارانی به‌ خوڕو دروستبوونی لافاو رێگه‌ی سلێمانی-چەمچەماڵ داخرا، ئاویش چووه‌ به‌شێك له‌ ماڵه‌كان و زیانی پێگه‌یاندوون و ژماره‌یه‌ك ئۆتۆمبێلیش ئاو بردوونی و هاووڵاتییانیش داوای به‌هاناوه‌چوون ده‌كه‌ن.