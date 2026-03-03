وەزارەتی بەرگریی کوەیت: 178 مووشەکی بالیستی و 384 درۆنی ئێرانیمان ئاراستە کراوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی کوەیت ئاماری نوێی هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر خاکی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند کە لە سەرەتای دەستپێکردنی گرژییەکانەوە سەدان مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئاراستەی وڵاتەکەیان کراون. هەروەها وەزارەتەکە ئاشکرای کرد کە ژمارەیەک لە ئەندامانی سوپای وڵاتەکە لە ئەنجامی ئەو ئۆپەراسیۆنانەدا بریندار بوون، بەڵام جەختی لەسەر بەردەوامیی ئامادەیی تەواوی هێزە چەکدارەکان کردەوە.

سێشەممە 3ـی ئاداری 2026، بەپێی ڕاگەیەندراوێکی فەرمیی وەزارەتی بەرگریی کوەیت، لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکانی ئێرانەوە تا ئێستا، 178 مووشەکی بالیستی و 384 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) ئاراستەی ناوچەکە کراون. ئەم ژمارە زۆرەی مووشەک و درۆنانە نیشانەی قەبارەی ئەو هێرشانەیە کە ناوچەکە و خاکی کوەیتی کردووەتە ئامانج، و دەزگاکانی بەرگریی وڵاتەکەش بە وردی چاودێری هەموو جموجۆڵەکان دەکەن.

سەبارەت بە زیانە مرۆییەکان لە ڕیزەکانی هێزە چەکدارەکاندا، وەزارەتی بەرگری ئاشکرای کرد کە 27 سەرباز و کارمەندی سوپای کوەیت لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکەکانیاندا و لەو کاتەوەی ئۆپەراسیۆنەکان دەستیان پێکردووە، تووشی برینداری بوون. ڕاگەیەندراوەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە باری تەندروستی زۆربەی بریندارەکان جێگیرە، تەنیا دوو لەو سەربازانە نەبێت کە ئێستا لەژێر چارەسەری پزیشکی چڕدان و لە نەخۆشخانە ماونەتەوە بۆ وەرگرتنی چارەسەری پێویست.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی بەرگریی کوەیت دڵنیایی دەداتە هاووڵاتییان و جەخت دەکاتەوە کە هێزە چەکدارەکانی وڵات لە بەرزترین ئاستی ئامادەباشی و جەنگیدان و ئاماژەی بەوە کردووە کە سوپای کوەیت بە لێهاتووییەکی زۆر و کاراییەکی بەرزەوە کار دەکات بۆ پاراستنی سەروەریی خاکی وڵات و بەرپەرچدانەوەی هەر جۆرە هەڕەشەیەک کە ڕووبەڕووی ئاسایشی نیشتمانیی کوەیت ببێتەوە.