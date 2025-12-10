کتێبخانەیەک لە سلێمانی تا 11ی شەو کراوەیە

پێش 18 خولەک

دارا محیەددین، تەمەن 43 ساڵ، 24 ساڵە کاری فرۆشتنی کتێب دەکات و 10 ساڵە خاوەن کتێبخانەی وشەیە لە سلێمانی.

بە گوتەی دارا، کتێبخانەی وشە جیاوازە لە کتێبخانەکانی کوردستان، چونکە تاکە کتێبخانەیەکە لە کوردستان و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بەشی فرۆشتن و بەشی خوێندنەوەی هەیە.

دارا ئاماژەشی دا، لەم کتێبخانەیە بەردەوام هاوکاری قوتابیان دەکەن و کتێبیان پێدەدەن بۆ سوود وەرگرتن لێیان بۆ ڕاپۆرت و توێژینەوە و سەمینار، هەروەها کتێب دەدەن بە قوتابی ماستەر و دۆکتۆرا و هاوکاری کتێبخانە گشتییەکان و کتێبخانەی کۆلێژ و پەیمانگەکان دەکەن.

دارا گوتی: نزیکەی 15 ڕۆژە، کتێبخانەکەمان لە 9ی بەیانییەوە کراوەتەوە تا 11ی شەو، ئێستا ڕۆژگار کورتە، ئەوانەی کە کاتیان نییە بە ڕۆژ بێنە بازاڕ، سەردانی کتێبخانەکان کەن، یاخود قوتابین، دەتوانن بە شەو بێن بۆ کتێبخانەی وشە.

لە بارە کاردانەوەی خەڵکیش دارا محیەددین گوتی: کاردانەوەی خەڵک باشە، لە ماوەی ئەم چەند شەوە، چەندەها خێزان هاتوون هەم بۆ کتێبخانەکەش و هەم بۆ چا خواردنەوەش.

جگە لە کتێب خوێندنەوە، کتێبخانەی وشە شوێنی تایبەتی بۆ چا خواردنەوەش داناوە و چای خەڵووز و دار پیشکەش دەکات، خەڵکیش لە بەردەم کتێبخانەی وشە و بەدەم کتێب خوێندنەوە چایەکیش دەخۆنەوە.