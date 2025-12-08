سارا پەنایی نوێترین کتێبی شیعری خۆی بڵاوکردەوە

پێش دوو کاتژمێر

خانمە شاعیر سارا پەنایی، نوێترین کتێبی شیعری خۆی بەناونیشانی(لە مەجنوونیم مەپرسن) کە ناوەندی ڕۆشنبیری سارا بۆی چاپ کردووە، بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ی کانوونی یەکەمی 2025، خانمە شاعیر سارا پەنایی، دەربارەی بڵاوکردنەوەی کتێبە شیعرییەکەی بۆ کوردستان 24 گوتی: ئەو کتێبە شیعرییەم یەکەمین بەرهەمی شیعری خۆمە و لەسەر ئەرکی خۆم چاپم کردووە، ئەو کتێبە شیعرییە مەنسور عەزیزی پێشەکی بۆ نوسیوە و دلێر سەلیم پێداچونەوەی بۆ کردووە، کتێبە شیعرییەکە 67 دەقی شیعری لەخۆ دەگرێت، شیعرەکان کێش و سەروان لەسەر رێچکەی کلاسیک نوسراون، ناوەڕۆکی شیعرەکان، زایەڵەیەکە لە ئیمان و قەتارەیەکە لە خۆشەویستی.

دەڵێت: شیعرەکان لەداڕشتندا باس لە حەقیقەتێکی ڕەها و ڕاستییەکی بێ وێنە دەکەن و دڵ و ئاواز پێکەوە گرێ دەدەن، جەخت لەسەر گیانی گەورەیی خالق و گرێدراوی هەموو دیاردە جوانەکان دەکەنەوە.

خانمە شاعیر سارا پەنایی، خەڵکی شاری کەرکووکە، خاوەنی چەندین بەرهەمی شیعرییە، بەڵام وەکو کتێب خاوەنی یەک کتێبی شیعرییە و ئێستا بڵاویکردۆتەوە و کەوتۆتە بەردیدەی خوێنەران.