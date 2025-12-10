سیداد بارزانی: عەشیرەتی هەرکی قوربانیی زۆریان بۆ بەرگریکردن لە کوردستان داوە

پێش 53 خولەک

چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، دەیان ئەندام و کادری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە عەشیرەتی هەرکی، لە سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، پەیوەندییان بە ڕیزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کرد.

سیداد بارزانی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی، لە ڕێوڕەسمێکدا پێشوازیی لەو کادر و ئەندامانەی پێشووی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کرد و ئاماژەی بەوە دا، بڕیارەکەیان بۆ کارکردن لەژێر "چەتری رێبازی بارزانی" هەنگاوێکی دروستە.

سیداد بارزانی بەو ئەندامە نوێیانەی پارتی گوت: "خەباتی رابردووتان لە پێناو خاک و نیشتمانی کوردستان بووە و ئێمە ڕێزی دەگرین. ئامانجی سەرەکیی هەمووان خزمەتکردنی کوردستانە و حیزب تەنیا ئامرازێکە بۆ گەیشتن بەو ئامانجە.

سیداد بارزانی ئاماژەی بە قوربانیدانی عەشیرەتی هەرکی لە شەڕی تیرۆریستانی داعش و شەڕەکانی دیکەی دژی دوژمنانی کوردستان دا و گوتی "لە یەک سەنگەردا بووین، ئەوەی بیری پارتی بووبێت یان یەکێتی، لە یەک سەنگەردا شەهید بووە. گرنگ شەهیدی کوردستانە، شەهیدی پاراستنی خاک و نیشتمانە. بیر و باوەڕیش ئازادە، هەرکەسێک لە هەر شوێنێک بێت، بەڵام بە شانازییەوە دەڵێین کە ئەو رێبازەی ئێمە هەڵیبژاردووە، رێبازێکی راست و دروستە بۆ خزمەتی کوردستان."