کوردستان و یەکێتیی ئەورووپا، هاوبەشییەکانیان سەبارەت بە مافی مرۆڤ بەهێزتر دەکەن

پێش 6 خولەک

حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوبەشییەکانی سەبارەت بە مافی مرۆڤ لەگەڵ یەکێتیی ئەورووپا بەهێزتر دەکات: ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکوومەتی هەرێم لەگەڵ نوێنەری تایبەتی یەکێتیی ئەورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ کۆبووەوە.

د.دیندار زێباری، ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە 9ـی کانوونی یەکەمی 2025 لە بەشی خزمەتگوزاریی کاروباری دەرەوەی ئەورووپا (EEAS) لە برۆکسل، دیدارێکی ئاست بەرزی لەگەڵ خاتوو کاجسا هیلدور ئۆلۆنگرن، نوێنەری تایبەتی یەکێتیی ئەورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ بە یاوەری نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە یەکێتی ئەورووپا د.دلاوەر ئاژگەیی ئەنجامدا.

نوێنەری تایبەت ئۆلۆنگرێن بەخێرهاتنی شاندەکەی کرد و پیرۆزبایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد، هەروەها تیشکی خستە سەر ئەو هەوڵە بەهێز و بنیاتنەرانەی کە لە نێوان هەولێر و بەغدا چاودێریی کردووە. دووپاتی کردەوە کە هەرێمی کوردستان وەک یەکێک لە سەقامگیرترین ناوچەکانی عێراق دەمێنێتەوە و ئامادەیی خۆی بۆ فراوانکردنی هاوکارییەکان دەربڕی.

دکتۆر دیندار زێباری تێڕوانینێکی گشتگیری سەبارەت بە پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان لە بواری مافەکانی مرۆڤ و حوکمڕانی و ئاسایش خستەڕوو. ناوبراو ئاماژەی بە دەستکەوتەکانی حکوومەتی هەرێم دا لە بەهێزکردنی ئافرەتان لە دەسەڵاتەکانی بڕیاردا، وەک ڕێژەی سەدا30ـی ئافرەتان لە پەرلەمان، هەبوونی زیاتر لە 69 دادوەری ئافرەت، و سەدان ئەفسەری پۆلیسی ئافرەت و هەروەها یاسای پاراستنی ئافرەتان لە توندوتیژی خێزانی.

هەروەها ڕێکخەری ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەختی لە ڕاگرتنی سزای لەسێدارەدان و ڕۆڵی پێشەنگی حکوومەتی هەرێم لە دادگاییکردنی ئەندامانی داعش و پاراستنی پێکهاتەکان کردەوە، لەوانە میوانداریکردنی زیاتر لە 102 هەزار ئێزدی کە بەهۆی بارودۆخی ئەمنییەوە تا ئێستا ناتوانن بگەڕێنەوە شەنگال. هەروەها ئاماژەیدا بە هاوکارییەکانی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ یونیتاد کە نزیکەی نیو ملیۆن لاپەڕە بەڵگەی لەسەر تاوانەکانی داعش پێشکەش کردووە، وەک پابەندبوونێکی ناوەندی بە دادپەروەری و لێپرسینەوە تیشکی خرایە سەر.

لە کۆبوونەوەکەدا باس لە ئاستەنگە ئەمنییە بەردەوامەکان کرا، لەوانە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکییەکان، دەستوەردانی گروپە چەکدارەکان لە ناوچە جێناکۆکەکانی وەک شنگال و هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر ژێرخانی وزە لە کۆر مۆر. دکتۆر دیندار زێباری جەختی لە هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێم کردەوە بۆ یەکخستنی هێزەکانی پێشمەرگە و بەهێزکردنی کۆنترۆڵی سنوورەکان، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و ڕووبەڕووبوونەوەی پرسی پەرەسەندنی قاچاخچێتی ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقڵییەکان.

دکتۆر دیندار زێباری ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەختی لەوە کردەوە کە سەقامگیری حکوومەتی هەرێم ڕاستەوخۆ بەشدارە لە ئاسایشی ناوچەکە و ئەورووپا، بەتایبەتی لە ڕێگەی ڕێوشوێنەکانی ڕێگریکردن لە دزەکردنی توندڕەوی و چالاکیی تاوانکاری سنووربەزێن.

نوێنەری تایبەت ئۆلۆنگرن ستایشی حکوومەتی هەرێمی کرد وەک هاوبەشێکی نموونەیی و بنیاتنەر لە عێراق و ئاماژەی بە زۆر بوار کرد کە خزمەتگوزاریی کاروباری دەرەوەی ئەورووپا و حکوومەتی هەرێم دەتوانن لە نزیکەوە هاوکاریی بکەن.

نوێنەری تایبەتی یەکێتیی ئەورووپا ئارەزووی زیاتری بۆ دامەزراندنی میکانیزمێکی دیالۆگی تۆکمە کرد لە لە نێوان بەشی خزمەتگوزاریی کاروباری دەرەوەی ئەورووپا و نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان دەربڕی و پێشوازی لە بیرۆکەی سەردانی داهاتووی بۆ هەولێر بۆ زیاتر پێشخستنی هاوکارییەکان کرد.

کۆبوونەوەکە بە ڕێککەوتنی هاوبەش بۆ بەدواداچوون بۆ ئەم گفتوگۆیانە کۆتایی هات، ئەمەش ئاماژەیە بۆ هەنگاوێکی گرنگ بەرەو پتەوکرنی پەیوەندییەکانی یەکێتیی ئەورووپا و حکوومەتی هەرێم سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ، حوکمڕانی و سەقامگیری ناوچەکە.