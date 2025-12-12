وەزارەتی بەرگریی تورکیا: دەبێت هەسەدە بە شێوەی تاکەکەسی تێکەڵ بە سوپای سوریا ببێتەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی تورکیا جەختی کردەوە، بەپێی چوارچێوەی ڕێککەوتنی 10ی ئازار، پێویستە هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) بە شێوەی تاکەکەسی تێکەڵ بە ڕیزەکانی سوپای سوریا ببنەوە، نەک وەک یەکەی سەربازیی سەربەخۆ.

لە میانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی هەفتانەدا لە وەزارەتی بەرگریی تورکیا، وردەکاریی کۆتا چالاکییەکانی هێزە چەکدارەکانی ئەو وڵاتە لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، پاراستنی ئاسایشی سنوورەکان و پیشەسازیی بەرگری خرانە ڕوو.

سەبارەت بە بابەتی تێکەڵبوونەوەی هێزەکانی سوریای دیموکرات(هەسەدە) بە سوپای سوریا، وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کرد، پێشتریش ڕایانگەیاندووە چاوەڕوان دەکەن ئەو هێزانە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا تەنها وەک تاک بچنە ناو سوپای سوریاوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتدا هاتووە، وەزیری بەرگریی تورکیا لە دانیشتنی گفتوگۆی بودجە لە پەرلەمان بە ڕوونی هەڵوێستی وڵاتەکەی لەم بارەیەوە خستووەتە ڕوو.

هاوکات وەزارەتەکە ڕەخنەی لە هەسەدە گرت بەوەی سەرەڕای ڕێککەوتنی 10ی ئازار، لەبری تێکەڵبوونەوە بە سوپای سوریا بەردەوامە لە چالاکییەکانی، ئەمەش زیان بەو سەقامگیری و ئاسایشە دەگەیەنێت کە هەوڵی بۆ دەدرێت لە سوریا جێگیر بکرێت.

هەروەها ئاماژە بەوە کرا، کردەوە و لێدوانی هەندێک وڵات هاندەرن بۆ ئەوەی هەسەدە چەک دانەنێت و تێکەڵ بە سوپای سوریا نەبێتەوە.

لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی بەرگریی تورکیا هۆشداریشی دا لەوەی، هەوڵەکانی هەسەدە بۆ کات کوشتن بێهودەن و هیچ بژاردەیەکی دیکە جگە لە تێکەڵبوونەوە بە سوپای سوریا ئەنجامی نابێت.