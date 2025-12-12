کارزان نووری: دەزگای خێرخوازیی بارزانی هەمیشە لەگەڵ زیانلێکەوتووان دەمێنێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ڕایگەیاند، لە چوارچێوەی بەدەمەوەچوونی خێرا بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستان، بە تایبەت لە سنووری چەمچەماڵ، تیمەکانیان بە فەرمانی سەرۆک بارزانی توانیویانە لە کەمتر لە دوو کاتژمێردا بگەنە شوێنی ڕووداوەکە.

هەینی، 12ـی کانوونی یەکەمی 2025، کارزان نووری، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی ڕۆژ"ی کوردستان24 گوتی: ستراتیژیەتی کارکردنی دەزگاکەیان لەسەر بنەمای فەلسەفەی بارزانیی نەمر دامەزراوە کە دەفەرموێت: "شانازییە بۆ مرۆڤ خزمەتکاری میللەتی خۆی بێت".

کارزان نووری ئاماژەی بەوە دا، کە تیمەکانیان دوای بانگەوازەکەی سەرۆک بارزانی، پلانی فریاگوزاریی خێرایان داڕشت لە ماوەی کەمتر لە دوو کاتژمێردا گەیشتنە شوێنی لافاوەکە. بە گوتەی ناوبراو، ئامانجی سەرەکییان تەنیا گەیاندنی خۆراک نەبووە، بەڵکو گەیاندنی پەیامی "هەبوون و پشتیوانی" بووە.

ئاماری هاوکارییەکان لە سێ ڕۆژی یەکەمدا

بەپێی ئەو داتایانەی کارزان نووری خستییە ڕوو، لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا و وەک قۆناغی یەکەمی بەدەمەوەچوون (قۆناغی تەنگەتاوی)، ئەم هاوکارییانە پێشکەش کراون:

خۆراک: دابەشکردنی 4,100 ژەمەخۆراکی گەرم و 1,000 سەبەتەی خۆراکی وشک (بۆ 500 خێزان).

کەلوپەلی ناوماڵ: دابەشکردنی 3,000 بەتانی، 1,600 دۆشەک و 500 سێتی کەلوپەلی مەتبەخ.

سووتەمەنی و گەرمکەرەوە: دابەشکردنی 25,000 لیتر نەوت و 500 سۆپا بۆ 500 خێزان.

پاککردنەوە و تەندروستی: دابینکردنی 2,000 پاکێجی پاککردنەوە (سەلەی تەندروستی)، بەکارهێنانی 320,000 لیتر ئاو بۆ شوشتنی ماڵەکان (135 ماڵ شۆردراون) و دابینکردنی 96,000 لیتر ئاوی پاک بۆ تانکیی ماڵان، سەرەڕای 3,000 سێتی ئاوی خواردنەوە.

جلوبەرگ: دابەشکردنی 3,000 پاکێجی جلوبەرگی زستانە.



هەماهەنگی و نەبوونی ڕێگری

سەبارەت بە بوونی ئاستەنگ لەبەردەم کارەکانیان، کارزان نووری ڕەتی کردەوە هیچ ڕێگرییەکیان لێ کرابێت و ستایشی ئیدارەی خۆجێیی و خەڵکی ناوچەکەی کرد بۆ هاوکارییەکانیان. ناوبراو جەختی کردەوە کە دەزگای خێرخوازیی بارزانی خاوەنی متمانەیەکی نێودەوڵەتییە و لە قەیرانەکاندا هەمووان بەبێ جیاوازی هاوکارییان دەکەن.

ڕەخنە لە حکوومەتی عێراق و پرسی ئاوارەکان

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، بەرپرسەکەی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ڕەخنەی لە کەمتەرخەمیی حکوومەتی فیدراڵی گرت و ڕایگەیاند: "حکوومەتی عێراق ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ نەکردووە، تەنانەت بەرانبەر بە هاووڵاتییانی خۆشی".

ناوبراو ئاشکرای کرد کە زیاتر لە 700,000 ئاوارە و پەنابەر لە هەرێمی کوردستاندان، کە زۆربەیان خەڵکی ناوەڕاست و باشووری عێراقن، بەڵام بۆ تەواوی ساڵی 2025 حکوومەتی عێراق تەنیا چوار سەبەتەی خۆراکی بۆ دابین کردوون، لەکاتێکدا ئەرکی سەرەکیی دابینکردنی پێداویستییەکانیان کەوتووەتە ئەستۆی دەزگای خێرخوازیی بارزانی.

پڕۆژە ستراتیژییەکانی داهاتوو

کارزان نووری ئاماژەی بەوە دا کە دەزگاکەیان تەنیا لە دابەشکردنی کۆمەکدا قەتیس نەبووە، بەڵکو کار لەسەر پڕۆژەی ستراتیژیی تەندروستی و کۆمەڵایەتی دەکات، لەوانە:

-کردنەوەی گەورەترین سەنتەری چارەسەری ئالوودەبووانی ماددە هۆشبەرەکان (لە کۆتایی 2026).

-کردنەوەی سەنتەری تایبەت بە ئۆتیزم لە زاخۆ (بەم نزیکانە) و دیزاینکردنی سەنتەرێکی دیکە لە دهۆک.

-پلاندانان بۆ پڕۆژەی ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیی شێرپەنجە.

لە کۆتاییدا، کارزان نووری دڵنیایی دا کە تیمەکانیان تا کۆتاییهاتنی قەیرانەکە و ئاساییبوونەوەی دۆخی خەڵک، لەگەڵ زیانلێکەوتووان دەمێننەوە.