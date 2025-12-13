شارەزایەکی کەشناسی هۆشداریی دەدات

وەزارەتی خوێندنی باڵا: قوتابییانی چەمچەماڵ و دەوروبەری لە کرێی خوێندنی ئەمساڵ دەبەخشرێن
محەممەد کەمال، شارەزای کەشناسی هۆشداریی بەپەلە دەداتە خەڵکی هەولێر و کەرکووک و چەمچەماڵ و سلێمانی و ڕاپەڕین و سۆران. 

بەپێی هۆشدارییەکەی ئەو شارەزایە، دوای کاتژمێر 12ـی ئەمشەو تەم و مژێکی چڕ دروستدەبێت تاوەکوو کاتژمێر 9ـی بەیانی یەکشەمە 14ـی12ـی2025، بۆیە داوای لە شۆفێران کردووە زۆر پاپەندبن بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ بەتایبەت ئەوکەسانەی ڕێگای دەرەوەی شار بەکار دەهێنین.

دەڵێت: ئەمشەو زۆر ئاگاداربن، چونکە ئاستی بینین کەمدەبێتەوه و تا پێتان دەکرێت ئەمشەو گەشتی نێوان شارەکانی هەرێم ئەنجام نەدەن.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
