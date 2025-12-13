بەهۆی ناسەقامگیریی کەشوهەوا سبەینێ دەوامی قوتابخانەکان لە کەرکووک ڕادەگیرێت

پێش دوو کاتژمێر

لەبەر ڕۆشنایی پێشبینییەکانی کەشناسی و بەردەوامیی شەپۆلی بارانبارین، ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بڕیاریدا سبەینێ یەکشەممە 13ـی کانوونی یەکەمی 2025،پشووی فەرمی بێت لە سەرجەم قۆناغەکانی خوێندنی قوتابخانەکان، بە ئامانجی پاراستنی سەلامەتیی خوێندکاران، هاوکات دەوامی فەرمانگەکان و زانکۆکان بە ئاسایی بەردەوام دەبێت.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی پارێزگاری کەرکووک ڕوونیکردووەتەوە، بەپێی بڕیاری ڕێبوار تەها، پارێزگاری کەرکووک، پشووەکە سەرجەم باخچەکانی ساوایان و قوتابخانە بنەڕەتییەکان، ناوەندی و ئامادەییەکان دەگرێتەوە، بڕیارەکە گشتگیرە و تەواوی جوگرافیای پارێزگاکە لە سەنتەری شاری کەرکووک، قەزاکان، ناحیەکان و گوندەکان لەخۆ دەگرێت.

ئامانجی سەرەکیی ئەم هەنگاوەش پاراستنی گیان و سەلامەتیی قوتابییانە لە مەترسییەکانی دۆخی نالەباری کەشوهەوا.

هاوکات لە بڕیارەکەدا جەخت کراوەتەوە، پەکخستنی دەوام تەنیا ناوەندەکانی خوێندنی سەر بە وەزارەتی پەروەردە دەگرێتەوە، بەو واتایەی دەوامی فەرمی لە سەرجەم فەرمانگە حکومییەکان و کۆلێژ و زانکۆکان وەک ڕۆژانی ئاسایی و بەبێ هیچ گۆڕانکارییەک بەردەوام دەبێت.

ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین و ناسەقامگیریی کەشوهەوا ناوچە جیاوازەکانی عێراق و کەرکووکی گرتووەتەوە،بەپێی ڕاپۆرتە کەشناسییەکان، کاریگەریی ئەم نزمەپاڵەپەستۆیە دەبێتە هۆی دابەزینی پلەکانی گەرما و بارانبارینی بەردەوام.