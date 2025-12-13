كهمال كهركووكی: هیچ لایهنێك به تهنیا خاوهنی پۆستی سهرۆك كۆماری عێراق نییه
ئەندامێکی مەکتەبی سیاسیی پارتی دەڵێت: پۆستی سهرۆك كۆماری عێراق مووڵکی گهلی كوردستانه و هیچ لایەنێکی سیاسی بە تەنیا خاوەنی ئەو پۆستە نییە.
شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، كهمال كهركووكی، ئهندامی مهكتهبی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان، به مێدیاكانی ڕاگهیاند: كه پۆستی سهرۆك كۆماری عێراق مووڵکی گهلی كوردستانه و هیچ پارت و لایهنێك به تهنیا خاوهنی ئهو پۆسته نییه.
گوتیشی: خهڵكی كوردستان له ههڵبژاردنهكاندا بڕیاری خۆی داوه و دهبێت ئهو لایهنهی زۆرترین دهنگی بهدهست هێناوه سهرپشك بێت لهوهی ئهو پۆسته به كێ دهدات.
پرسی یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق یەکێکە لە دۆسیە هەرە ئاڵۆزەکانی گۆڕەپانی سیاسیی عێراق، کە بە شێوەیەکی نەریتی (عورفی سیاسی) پشکی کوردە.
ئێستا هەر جووڵەیەک بۆ ئەم پۆستە، بەندە بەو ڕێککەوتنە سیاسییە نوێیانەی لە نێوان لایەنەکاندا دەکرێن، زۆرجار پرسی پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی هەرێمیش تێکەڵ بەم گفتوگۆیانە دەکرێت و دەبنە بەشێک لە "سەبەتەی ڕێککەوتنەکە".