پارتی و یەکێتی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ تاوتوێ دەکەن

پێش 43 خولەک

پارتی و یەکێتی کۆدەبنەوە و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکەن.

بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، هەردوو شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کۆببنەوە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەکە، درێژەپێدانی گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.

پەیامنێری کوردستان24 باسی لەوەش کرد، کۆبوونەوەکە کاتژمێر 11:00ـی پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، لە مەکتەبی سیاسیی پارتی، لە پیرمام بەڕێوەدەچێت.

کوردستان24 زانیویەتی، هۆشیار زێباری، ه‌ندامی ده‌سته‌ی كارگێڕی مه‌كته‌بی سیاسی، سەرۆکایەتیی شاندی پارتی دەکات؛ قوباد تاڵەبانیش، سەرۆکایەتیی شاندەکەی یەکێتی دەکات.

سێشەممەی ڕابردوو، 09ـی کانوونی یەکەم، قوباد تاڵەبانی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندبوو، ئەم هەفتەیە هەردوو شاندی دانوستانکاری پارتی و یەکێتی کۆدەبنەوە.

ئەمە دەبێتە یەکەم کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی لەبارەی پێکهێنانی حکوومەت، لە دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق.

تا ئێستا پارتی و یەکێتی چەندان جار کۆبوونەوەی باڵایان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە، هەردوولا لەسەر زۆرینەی بابەتەکان ڕێککەوتوون، ئەوەی ماوەتەوە دابەشكردنی پۆستەکانە.

پارتی لە دوایین هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 39 کورسی و یەکێتیش 23 کورسی بەدەستهێنا.