لیستی مووچەی مانگی 12 ڕەوانەی بەغدا کرا

وەزارەرتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لیستی مووچەی مانگی 12ی مووچەخۆرانی هەرێم ڕەوانەی بەغدا کرا و سبەی ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری دارایی فیدراڵ دەکرێت.

ڕاگەیاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ سێشەممە 16ی کانوونی یەکەمی 2025، لیستی مووچەی مانگی کانوونی یەکەمی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستانەوە ڕەوانەی شاری بەغدا کراو بڕیارە سبەی چوارشەممە ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ بکرێت.

هەروەها بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، کە دوێنێ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەم، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بڕی 120 ملیار دیناری لە داهاتی ناوخۆ ئامادەیە، بەڵام چاوەڕێی وەزارەتی دارایی عێراق دەکەن تا دەست بە ڕێکارە ئیدارییەکانی ناردنی مووچەی مانگی 10 بکات؛ بۆ ئەوەی لێرەوە وەزارەتی دارایی هەرێم، ڕاستەوخۆ پارەکە بخاتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

هەمان سەرچاوە ئاشکرای کرد، لیستی مووچەی مانگی 12 فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێم ئامادەیە و لە ماوەی دوو ڕۆژی داهاتوودا ڕەوانەی بەغدا دەکرێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی یەکشەممە، 07ـی ئەم مانگە، لیستی مووچەی مانگی تشرینی دووەم (11)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە لایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتەکەوە، ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵی عێراق کراوە.

کۆتا جار مووچە لە لایەن بەغداوە خەرج کرابێت، ڕۆژی شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، بوو، کاتێک بڕی 941 ملیار و 874 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، وەک شایستەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆران.

بەگوێرەی ڕێککەوتنەکان، پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی ناوخۆیی و نەوتی ڕادەستی بەغدا بکات، لە بەرامبەردا حکوومەتی فیدراڵ شایستە داراییەکانی هەرێم، بەتایبەتی مووچەی فەرمانبەران، دابین بکات.