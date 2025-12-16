ئەحمەد وشیار: تاکاتێکی نادیار گەشتەکانی فڕۆکەخانەی هەولێر ڕاگیراون

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەحمەد وشیار، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر تایبەت ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە درەنگانی دوێنێ شەوەوە بەهۆی نالەباری کەشوهەواو و تەمومژەوە، هەموو گەشتە ئاسمانەییەکانی فڕۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتیی ڕاگیراون.

هەروا گوتیشی: سەرجەم گەشتەکانی هاتن و چوونی فڕۆکەخانە تا کاتێکی نادیار بە ڕاگیراوی دەمێنێنەوە تا ئەو کاتەی دۆخی کەشوهەوا ئاسایی دەبێتەوە. لە بارەی دەستپێکردنەوەی گەشتەکان،گوتی: نازانین کەی گەشتەکان دەستپێدەکاتەوە.

تاوەکوو کاتژمێر 11:30ـی ئەمڕۆ سێشەممە 16ی کانوونی یەکەمی 2025، گەشتە هەڵوەشاوەکان بەمشێوەیە بوون:

گەشتەکانی هەڵوەشاوەکانی هاتن بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر:

ئەستەنبوڵ – هەولێر Turkish Airlines

ئەستەنبوڵ – هەولێر Pegasus Airlines

عەممان – هەولێر Royal Jordanian

ئەستەنبوڵ – هەولێر VLU

ئەستەنبوڵ – هەولێر Pegasus Airlines

ئەستەنبوڵ – هەولێر Turkish Airlines

ئەستەنبوڵ – هەولێر Turkish Airlines

دوسلدۆرف – هەولێر UR Airlines

گەشتە هەوڵوەشاوەکانی ڕۆیشتن لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر:

هەولێر – ئەستەنبوڵ VLU

هەولێر – ئەستەنبوڵ Turkish Airlines

هەولێر – ئەستەنبوڵ Pegasus Airlines

هەولێر – عەممان Royal Jordanian

هەولێر – ئەستەنبوڵ Pegasus Airlines

هەولێر – ئەستەنبوڵ VLU

هەولێر – دوسلدۆرف UR Airlines

هەولێر – ئەستەنبوڵ Turkish Airlines

هەولێر – ئەستەنبوڵ Turkish Airlines

تاکە گەشتی دواخراو لە هەولێر بەرەوە دوبەی بووە کە لەلایەن کۆمپانیای Iraqi Airways بڕیار بوو گەشتەکە بکرێت.

دوێنێ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەحمەد وشیار، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو: بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا و هەبوونی تەمومژێکی زۆر، سەرجەم گەشتەکان ڕاگیران.

لەلایەکی دیکەوە؛ هەر ئێوارەی دووشەممە، بەهۆی خراپیی کەشوهەوا و تەمێکی چڕەوە، گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کەرکووک تووشی گرفت بوون.

فڕۆکەخانەی کەرکووک بەهۆی خراپی کەشوهەوا گەشتێکی تورکیای هەڵوەشاندەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە شەپۆلێکی تەمومژ زۆربەی پارێزگاکانی عێراقی گرتووەتەوە و بووەتە هۆی کەمبوونەوەی ئاستی بینین و پەکخستنی گەشتەکان.