لە دهۆک دوو جۆری نوێی پەتاتە نمایشکران

پێش دوو کاتژمێر

ڕۆژی دووشەممە، 15ی کانوونی یەکەمی 2025، یەکەمین فیستیڤاڵی پەتاتە لە پارێزگای دهۆک دەستیپێکرد.

فیستیڤاڵەکە جۆرەها بەرهەمی پەتاتەی خۆماڵی و بەرهەمە پیشەسازییەکانی نمایش دەکات. ئەم چالاکییە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت و لەلایەن زانکۆی دهۆک و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی دهۆکەوە ڕێکخراوە. کونسوڵخانەی گشتیی هۆڵەنداش لە هەرێمی کوردستان پاڵپشتیی فیستیڤاڵەکەی کردووە.

ئامانجی سەرەکیی فیستیڤاڵەکە ناساندنی بەرهەمی خۆماڵییە، هاوکات هەوڵێکە بۆ دۆزینەوەی بازاڕ بۆ جووتیاران و خستنەڕووی تەکنەلۆژیای نوێی کشتوکاڵی. لەم بۆنەیەدا نزیکەی 50 خێوەت دانراون. جووتیاران، کۆمپانیاکانی کەرتی کشتوکاڵی و چەندان خواردنگە بەرهەم و خواردنی پەیوەست بە پەتاتە نمایش دەکەن.

لە فیستیڤاڵەکەدا بۆ یەکەمجار لەسەر ئاستی عێراق دوو جۆری نوێی پەتاتە بە ناوەکانی "عەترا" و "یوسف" نمایشکران. ئەم دوو جۆرە لە زانکۆی دهۆک گەشەیان پێدراوە و ساڵی 2023 لە وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق بە فەرمی تۆمارکراون. ئێستا زیاتر لە 120 تۆنیان لە بازاڕەکاندا بەردەستە.

پارێزگای دهۆک بە یەکێک لە ناوەندە سەرەکییەکانی بەرهەمهێنانی پەتاتە لەسەر ئاستی عێراق دادەنرێت. زیاتر لە 800 جووتیار لەم پارێزگایەدا سەرقاڵی چاندنی پەتاتەن. بەپێی ئامارەکان، پێشبینی دەکرێت بەرهەمی ئەمساڵی پەتاتە لە دهۆک بگاتە 600 هەزار تۆن. ئەمەش وا دەکات پارێزگاکە جگە لە دابینکردنی پێداویستیی ناوخۆ، توانای هەناردەکردنی بەرهەمەکەشی هەبێت.

جووتیاران و بەشداربووانی فیستیڤاڵەکە هیوادارن ئەم بۆنەیە ببێتە هەنگاوێک بۆ زیاتر گرنگیدان بە کەرتی کشتوکاڵی و دۆزینەوەی بازاڕی گونجاو بۆ بەرهەمە خۆماڵییەکانیان.

کەرتی کشتوکاڵ لە پارێزگای دهۆک لە ساڵانی ڕابردوودا گەشەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەرێگەی وەزارەتی کشتوکاڵەوە پاڵپشتیی جووتیارانی کردووە بۆ بە بازاڕکردنی بەرهەمەکانیان لە ناوخۆ و دەرەوەی هەرێم. بەرهەمی پەتاتەی کوردستان بە کوالێتییەکی بەرز ناسراوە و خواستێکی زۆری لەسەرە لە بازاڕەکانی وڵاتانی کەنداو، بەتایبەت ئیمارات و قەتەر.

لەم ساڵانەی دواییدا، بەرهەمی پەتاتەی هەرێمی کوردستان هەناردەی وڵاتانی ئیمارات، قەتەر، ئوردن و سعوودییە کراوە. هەروەها هەوڵەکان بەردەوامن بۆ فراوانکردنی بازاڕەکان و هەناردەکردنی بۆ وڵاتانی دیکەش، لەوانە ئەفریقای باشوور.

ئەم هەنگاوانە بەشێکن لە پلانی ستراتیژیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پشتگیریکردنی کەرتی کشتوکاڵ و دابینکردنی ئاسایشی خۆراک.