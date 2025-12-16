فڕۆکەیەک کە لە ئەڵمانیاوە بۆ هەولێر دەهات بەناچاری لە سلێمانی نیشتەوە
بەرپرسی ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی ڕایگەیاند، فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانی ئوور ئێر، کە ئاراستەی گەشتەکەی بەرەو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بووە، بەڵام بەهۆی خراپی دۆخی کەشوهەوا لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی نیشتەوە.
ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، دانا محەممەد، بەرپرسی ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانەی سلێمانی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانی 'ئوور ئێر' لە کۆڵنی ئەڵمانیاوە بەرەو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بەڕێککەوت؛ بەڵام لە کاتژمێر 5:30 خولەکی بەیانی بەهۆی نالەباریی کەشوهەوا، بەناچاری ئاراستەی گەشتەکەی گۆڕی و لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی نیشتەوە.
بەرپرسی ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانی سلێمانی ڕاشیگەیاند، فڕۆکەکە 166 سەرنیشینی هەڵگرتبوو.
هاوکات، هەر ئەمڕۆ ئەحمەد وشیار، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر تایبەت ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە درەنگانی دوێنێ شەوەوە بەهۆی نالەباری کەشوهەواو و تەمومژەوە، هەموو گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ڕاگیراون.
گوتیشی: سەرجەم گەشتەکانی هاتن و چوونی فڕۆکەخانە تا کاتێکی نادیار بە ڕاگیراوی دەمێنێنەوە تا ئەو کاتەی دۆخی کەشوهەوا ئاسایی دەبێتەوە. لە بارەی دەستپێکردنەوەی گەشتەکانیش گوتی: نازانین کەی گەشتەکان دەست پێ دەکەنەوە.
لەلایەکی دیکەوە؛ ئێوارەی دووشەممە، بەهۆی خراپیی کەشوهەوا و تەمێکی چڕەوە، گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کەرکووک ڕاگیران و گەشتێکی تورکیاشی هەڵوەشاندەوە.
ئەمە لە کاتێکدایە شەپۆلێکی تەمومژ زۆربەی پارێزگاکانی عێراقی گرتووەتەوە و بووەتە هۆی کەمبوونەوەی ئاستی بینین و پەکخستنی گەشتەکان.