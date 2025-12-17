بڕیاری لێخۆشبوون بۆ سزای دواکەوتنی گرێبەستی ئەلیکترۆنی دەرچوو
وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەپێناو بەرژەوەندیی گشتی و کارئاسانی بۆ هاووڵاتییان، بڕیارێکی نوێی تایبەت بە لێخۆشبوون لە سزای دواکەوتنی گرێبەستی ئەلیکترۆنی ئۆتۆمبێل دەرکرد.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر بڵاوی کردەوە، بەگوێرەی بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆ، ئەو هاووڵاتییانەی پێشتر گرێبەستی ئەلیکترۆنییان کردووە بەڵام لە ماوەی یاسایی خۆیدا (کە 60 ڕۆژە) نەچوونەتە بەڕێوەبەرایەتییەکان بۆ گواستنەوەی خاوەندارێتی، بەو هۆیەوە سزای داراییان کەوتووەتە سەر، لەو سزایە دەبەخشرێن.
بڕیارەکە لە سبەینێ پێنجشەممە (18-12-2025) دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و تاوەکو ڕۆژی چوارشەممە (31ـ-12-2025) بەردەوام دەبێت، واتە هاووڵاتییان کەمتر لە دوو هەفتەیان لەبەردەمدایە بۆ سوودمەندبوون لەم لێخۆشبوونە.