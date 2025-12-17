پێشبینی نمە باران و بەفرێکی کەم دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو، پێشبینی نمە باران و بەفربارینێکی کەم دەکات.

بەگوێرەی کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ چوارشەممە 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی لە نێوان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەبێت، هەروەها ئەگەری نمە بارانی کەم لە هەندێ کات لە ناوچە شاخاوییەکان و هاوکات ئەگەری بەفرێکی کەم لە لووتکەی شاخە بەرزەکان هەیە.

سەبارەت بەم بایەی لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان هەیە، بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەیداوە، ئاراستەکەی بەرەو باکووری ڕۆژهەڵاتی دەبێت و خێراییەکەشی لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەگۆڕێت، بە گوێرەی پێوەر لە هەر کاتژمێرێکدا خێراییەکەی لە نێوان 10 بۆ 20 کیلۆمەتر دەبێت، بەڵام لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەرین خێرایی با هەندی کات تاوەکوو 30 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا چاڵاک دەبێت.

هەروەها پلەکانی گەرما لە نێوان 2 بۆ 4 پلەی سیلیزی بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ سێشەممە بەرز دەبێتەوە.

سەبارەت بە کەشی پێشبینیکراوی سبەى پێنجشەممە 18ی کانوونی یەکەمی 2025، ئاسمان ساماڵ دەبێت لەگەڵ هەندێ پەڵە هەوری جیا جیا، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکان ئاسمان نیمچە هەور دەبێت.

خێرایی با و پلەکانی گەرما بەراورد بە ئەمڕۆ، هیچ گۆڕانێکی ئەوتۆی بەسەردا نایەت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

زاخۆ :13 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی

سۆران: 12 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی