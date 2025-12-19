پێش دوو کاتژمێر

نێچیرڤان بارزانی، بەبۆنەی جەژنی ڕۆژیێن ئێزی، پیرۆزبایی لە میری ئێزدیان و خوشک و برایانی ئێزدی دەکات و تەواوی پشتیوانییەکانی خۆی، بۆیان دووپات دەکاتەوە.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

ب هه‌لكه‌فتا هاتنا جه‌ژنا ڕۆژی یێن ئێزی، گه‌رمترين پیرۆزباهیيان پێشكێشی جه‌نابێ میرێ ئێزدييان، ڕێزداران بابه‌شێخ، جڤاتا ڕۆحانى و هه‌موو خوشك و برایێن ئێزدی ل كوردستانێ، عێراقێ و ل هه‌ر ده‌ره‌كا جیهانێ بن، دكه‌م. هیڤیدارم هه‌مى جه‌ژنه‌كا خۆش و ئارام ده‌رباز بكه‌ن.

د ڤێ هه‌لكه‌فتنێدا، ئه‌م جاره‌كا دی هه‌مى پشته‌ڤانیا خۆ بۆ خوشك و برایێن ئێزدی و پاراستنا مافێن وان دووپات دكه‌ین. وان پشتڕاست دكه‌ین كو هه‌ولێن مه‌ ژبۆ ئاساییكرنا ڕه‌وشا شنگالێ و ڤه‌گه‌ڕيانا ئاوارا و ئاڤاكرنا ده‌ڤه‌ر و جهێن وان، دێ به‌رده‌وام بن.

جه‌ژن ل هه‌ميا پيرۆز بيت، هه‌ر سال ب خێر و خۆشى.



نێچیرڤان بارزانی

سه‌رۆكێ هه‌رێما كوردستانێ

19ـی کانوونی یەکەمی 2025