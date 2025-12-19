باڵیۆزی ڕووسیا لە بەغدا کوژران و برینداربوونی چەند شەڕکەرێکی عێراقی لە جەنگی ئۆکرانیا ڕاگەیاند

پێش کاتژمێرێک

ئێلبروس کۆتراشێڤ، باڵیۆزی ڕووسیا لە بەغدا، ئاشکرای کرد: ژمارەیەک شەڕکەری عێراقی لە میانی جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکرانیادا کوژراون و بریندار بوون.

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد، هەرچەندە ژمارەی ئەو کەسانە زۆر نییە، بەڵام مۆسکۆ لەسەر بنەمای مرۆیی، ڤیزای بۆ خانەوادەی کوژراوە عێراقییەکان دابین کردووە.

باڵیۆزی ڕووسیا لە لێدوانێکی تەلەڤزیۆنیدا ڕەخنەی توندی لەو دەنگۆیانە گرت کە باس لە بوونی ڤیتۆی ئەمەریکا دەکەن سەبارەت بە بەشداریی هێزەکانی وەک حەشدی شەعبی لە حکوومەتی داهاتووی عێراقدا.

کۆتراشێڤ گومانی خستە سەر ئەو دەستێوەردانانەی ئەمەریکا و پرسیاری ئەوەی وروژاند کە ئایا عێراق لەژێر چاودێری و داگیرکاری ئەمەریکادایە کە واشنتن بییەوێت بڕیار لەسەر کاروباری ناوخۆیی و سیاسی ئەو وڵاتە بدات.

پێشتر و لە مانگی 9ـی ساڵی 2025، باڵیۆزخانەی عێراق لە مۆسکۆ هۆشدارییەکی فەرمی ئاراستەی هاووڵاتیانی عێراقی نیشتەجێی ڕووسیا کردبوو، باڵیۆزخانەکە داوای لە هاووڵاتیان کردبوو نەکەونە داوی ئەو هەوڵانەی کە دەیانەوێت عێراقییەکان بۆ ناو جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکرانیا ڕابکێشن.

حکوومەتی عێراق لە ڕێگەی نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکانییەوە چەندین جار دووپاتی کردووەتەوە کە بەغدا هەڵوێستێکی بێلایەنانەی بەرانبەر ئەم قەیرانە نێودەوڵەتییە هەیە، عێراق بەردەوام جەختی لەوە کردووەتەوە کە پێویستە ململانێکان لە ڕێگەی دیالۆگ و چارەسەری ئاشتییانەوە کۆتاییان پێ بهێنرێت و نایەوێت هاووڵاتیانی وڵاتەکەی ببنە بەشێک لەم شەڕە.