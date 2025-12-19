گشتی

کەشناسی: پلەکانی گەرما بەرزدەبنەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، ئاماژە بەوە دەکات، ئەمڕۆ و سبەی ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت.

ئەمڕۆ هەینی 19ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان لە نێوان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت و پلەکانی گەرما کەمێک بەرزتر دەبێت بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، سبەی شەممە، هاوشێوەی ئەمڕۆ دەبێت و ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 16 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی

دهۆک : 16 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 18 پلەی سیلیزی 

هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی

سۆران : 14 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment | فلاي اربيل