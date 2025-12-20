عێراق لە نۆ مانگدا بە بەهای زیاتر لە 63 ملیار دۆلار هاوردەی کردووە

پێش 20 خولەک

بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند، هاوردەکردنی عێراق تا مانگی ئەیلوولی ڕابردوو زیاتر لە 63 ملیار دۆلار بووە. ئاماژەی بەوەشکرد هاوردەکە هەردوو کەرتی حکوومی و تایبەت دەگرێتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 20ـی کانوونی یەکەمی 2025، بانکی ناوەندی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "عێراق لەسەرەتای ئەمساڵ تاوەکو مانگی ئەیلوول، بە بەهای 63 ملیار و 93 ملیۆن دۆلار کە لو پەلی هاوردە کردووە، هاوردەکەش هەردوو کەرتی گشتیی و تایبەت دەگرێتەوە."

بانکی ناوەندی عێراق ئاماژەی بەوەشکرد، "هاوردەکردنی کەرتی گشتیی 'حکوومی' پێنج ملیار و 350 ملیۆن دۆلار بووە، هاوردەی کەرتی تایبەتیش 57 ملیار و 743 ملیۆن دۆلار بووە."

لەلایەکی دیکەوە، حەیدەر شێخ، شارەزای ئابووری دەڵێت، داهاتی هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق لە 10 مانگی ڕابردوودا، 89 ترلیۆن دینار بووە، پێشبینیش دەکرێت تا کۆتایی ئەمساڵ بۆ 105 ترلیۆن دینار بەرزبێتەوە. هەروەها داهاتی نانەوتی تا کۆتایی ئەمساڵ دەگاتە 13 ترلیۆن دینار.

ڕوونیشی کردەوە "نزیکەی 80 ترلیۆن دینار لە کۆی داهاتی ساڵانە بۆ مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینان و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی خەرج دەکرێت، لە کاتێکدا ئەوەی دەمێنێتەوە دەچێتە سەر خەرجییە گشتییەکانی دەوڵەت."